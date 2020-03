SESSO E CORONAVIRUS - Effetti collaterali del coronavirus/3

Massa-Carrara - In questi giorni di paura e dolore, La Voce Apuana vi propone la rubrica umoristica curata da Renato De Rosa, scrittore e umorista carrarese, per cercare di alleviare, per quanto possibile la tensione. Il titolo è EFFETTI COLLATERALI DEL CORONAVIRUS, e si tratta di osservazioni ironiche sui nostri comportamenti e su come questa situazione stia cambiando la nostra vita.



Quale sarà l'effetto del contagio sulla italica attività sessuale sarà solo il tempo a dirlo.

La convivenza forzata riaccenderà le fiamme dell'antica passione?

Le coppie logorate dal tempo e dall'abitudine faranno di necessità virtù riscoprendo gli adusi piaceri del talamo coniugale?

Oppure la contiguità coatta farà detonare le contraddizioni latenti in eruzioni etnee di acredine, contumelie e financo violenza?

Sarà il tempo a dirlo, il tempo e la statistica, l'arida ma veritiera scienza che a momento debito conteggerà i nuovi nati, che chiameremo figli del coronavirus, ma anche le separazioni, i divorzi, le denunce per maltrattamenti e percosse, i femminicidi, i maschicidi, senza trascurare gli avvelenamenti, una subdola forma di assassinio che sfugge sovente tanto ai numeri che alla giustizia.

Comunque una cosa va detta: il Coronavirus, tra tanti guai, rappresenta invece una notevole opportunità per i traditi, mogli o mariti che siano, perché costringe il partner fedifrago a una forzata lontananza dall'oggetto del desiderio extraconiugale.

Ci sarà chi questa opportunità la saprà cogliere e chi no, ma in entrambi i casi si tradurrà in una raffinata forma di vendetta.

Infatti la gestione a distanza del rapporto adulterino è assai spinosa.

Se c'è verità negli stereotipi di genere, la donna, più romantica e sentimentale, meglio si adegua al platonismo indotto dalla separazione: soffre ma il suo dolore è lenito da un gentile messaggio whatsapp, da un fugace e clandestino scambio di sguardi in chat, da una rapidissima telefonata sussurrata nel bagno coperta furbescamente dal rumore del phon.

L'uomo invece è nervoso, irritabile e irritato, spesso idrofobo, perché alla paura del contagio, alla forzata convivenza con la moglie, al timore per i problemi economici che si prospettano per il dopovirus, alla astinenza totale da partite di calcio, gare ciclistiche e motoristiche e alla impossibilità di piacevoli congressi carnali con la ganza, si aggiunge il fatto di dover sopportare quest'ultima con stupidi messaggini whatsapp, ignobili chattate clandestine e insensati bisbiglii telefonici nel cesso coperti dal rumore dello sciacquone.

Egli maledice il Coronavisrus, perché per lui, individuo rudimentale, pragmatico e tribale, nessuna conversazione platonica può validamente sostituire una palpatina.