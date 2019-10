Sanità, Rossi non ci sta: «Pochi spiccioli a Massa? Solo campagna elettorale»

Massa-Carrara - “Chi sostiene che il piano investimenti allestito dalla Regione Toscana per il Servizio sanitario regionale riservi solo pochi spiccioli alla città di Massa o è in mala fede oppure non ha letto bene la delibera. La nostra attenzione verso quel territorio, come dell’intera provincia di Massa-Carrara, non è inferiore ad altre zone della regione”.



Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi interviene a proposito di alcune polemiche sollevate in questi giorni sulla presunta scarsità di risorse che il provvedimento varato alcuni giorni fa sugli investimenti per la sanità toscana assegnerebbe ai servizi e alle strutture nel comune di Massa.



“Innanzitutto, ricordo – afferma il presidente - che di recente è stato inaugurato un nuovo ospedale, il NOA, alla cui costruzione sono stati destinati quasi 90 milioni di euro. Quell’opera è stato un investimento importante, di cui quella zona aveva estremo bisogno”.



“Ma il nostro impegno per migliorare la rete sanitaria di quel territorio - aggiunge - non si è fermato alla costruzione del NOA. E infatti, se si dà un’attenta lettura della delibera sui nuovi investimenti, si può notare che non mancano le risorse per l’ampliamento o l’adeguamento dei servizi sanitari nel comune di Massa”.



“L’azienda Nord-Ovest – spiega Rossi - è al lavoro per l’adeguamento del distretto socio-sanitario, il cui finanziamento è compreso nel piano, e su cui spero di riscontrare la collaborazione dell’amministrazione comunale di Massa affinché l’investimento non diventi vano”.



“Lo stesso piano – prosegue – include lo stanziamento delle risorse per la realizzazione del nuovo centro di Medicina nucleare”. E sottolinea ancora: “Vorrei evidenziare, poi, l’attenzione verso la Fondazione Monasterio, a cui il piano destina in tre anni quasi 23 milioni di euro ”.



“Questo – precisa Rossi – è solo l’elenco degli investimenti sul territorio del Comune di Massa, a cui occorre aggiungere tutti gli altri interventi, di notevole consistenza e importanza, che riguardano l’intera provincia e in particolare la zona costiera”.



“Spesso ripeto che si può fare di più e meglio – conclude il presidente – ma se si vuole potenziare la rete sanitaria del territorio massese occorre lavorare seriamente e con spirito costruttivo. Ridurre il dibattito ad una perenne campagna elettorale, come noto, può portare qualche voto in più, ma lascia sul tavolo tutti problemi e a pagarne le conseguenze sono i cittadini”.