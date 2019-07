Sanità apuana, Casani (Asl): «Difficoltà a reperire professionisti»

Massa-Carrara - “Concordo con quanto affermato dai sindaci di Massa, Carrara e Montignoso sul fatto che al Noa lavorino professionisti di ottima qualità e ci siano strutture di eccellenza”. Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl Toscana nord ovest, interviene a seguito del sopralluogo degli amministratori in ospedale.



“Purtroppo per quanto riguarda la dotazione di personale – continua la direttrice – scontiamo anche noi le difficoltà che esistono a livello nazionale a reperire professionisti. Per questo, l’Azienda e la Regione hanno attuato tutte le misure possibili per migliorare la situazione sia per la dirigenza che per il comparto. E’ di pochi giorni fa la firma dell’accordo tra ASL e sindacati confederali per l’assunzione di infermieri ed OSS, sempre la ASL ha attivato contratti con personale specialistico convenzionato. Inoltre, nell’ottica di garantire la copertura di medici al pronto soccorso la Regione ha selezionato 150 giovani medici che stanno entrando in servizio nei pronto soccorso, la regione ha anche finanziato nuove borse di studio per permettere ai neo laureati di specializzarsi, queste sono solo alcune azioni attuate per accelerare il reperimento del personale a dimostrazione del fatto che il problema è ben presente e si sta affrontando”.



“Ritengo fondamentale – termina Casani – la collaborazione con le istituzioni, infatti nei prossimi giorni incontrerò i Sindaci, che sono i tutori della salute pubblica, per affrontare tutti i temi inerenti la sanità sia in ambito ospedaliero, sia territoriale”.



(foto: repertorio, la visita della Casani all'ospedale delle Apuane)