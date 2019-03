Negli ultimi giorni l’argomento della legalizzazione e regolamentazione della prostituzione è stato ripreso dal vicepremier Salvini che si è detto favorevole. Contrari i cattolici. E tu, come la pensi?

Massa-Carrara - Abolite in Italia con la legge Merlin del 1958, le cosiddette case chiuse, le case d’appuntamenti, tornano alla ribalta del dibattito politico. Negli ultimi giorni l’argomento della legalizzazione e regolamentazione della prostituzione è stato ripreso dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha dichiarato: «Ero e continuo a essere favorevole alla riapertura delle case chiuse. Non c’è nel contratto di governo, perché i Cinque Stelle non la pensano così, però io continuo a ritenere che si debba togliere alle mafie, alle strade e al degrado questo business, anche dal punto di vista sanitario. Per me il modello austriaco è quello più efficiente».



Una dichiarazione avvenuta in seguito a un primo via libera alla regolamentazione pubblica del Consiglio regionale del Veneto. Naturalmente questa è un’eventualità fortemente osteggiata dai cattolici: «La prostituzione è schiavitù, dettata da indigenza e sopraffazione, non è mai libera scelta e chi dice il contrario o lo fa per interesse o per insensibilità verso donne, spesso disperate» avevano risposto a Salvini le associazioni legate alla Cei, “Scienza e Vita”. Un’avversione emersa anche da parte da un sindacato, in particolare la Cisl che, col suo coordinamento nazionale donne, ha ribadito il suo «no» alla riapertura delle case chiuse.



