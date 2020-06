Massa-Carrara - Sulla riapertura dei confini regionali i cittadini apuani hanno le idee chiare. Dei 1033 lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio, soltanto 207 (un 20% circa) è d'accordo con la decisione presa dal Governo, che non prevede aperture differenziate in base al numero di contagi. Il restante 80% sostiene al contrario le ragioni del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che ha ritenuto fosse ancora presto per una simultanea riapertura di tutte le Regioni, soprattutto considerata la situazione del Nord Italia, Lombardia in particolare, che conta ancora un numero importante di casi giornalieri.



Diversi lettori sono intervenuti poi sulla pagina Facebook de La Voce Apuana per aggiungere argomentazioni alla propria posizione. "La riapertura anticipata delle attività - scrive ad esempio Monica - è avvenuta, anche a ragione (per carità!), per motivi economici, ma gli spostamenti interregionali non sono strettamente necessari, si potrebbero rimandare". "Riapertura un po' affrettata, visti i contagi ancora alti - aggiunge Morena - Non vorrei vanificassero i nostri sacrifici, considerati i precedenti di qualche mese fa con le fughe alle case estive".



Tra chi invece ha espresso un voto a favore della decisione del Governo, c'è Gianfranco, che commenta: "Non vedo perché se prima bisognava abbracciare un cinese, ora non lo si potrebbe fare ad un lombardo. Manteniamo le regole giuste di precauzione, senza distinzioni di etnia o regionalità". "E' ora di finirla - è poi il pensiero di Fabio - Non raggiungeremo mai zero contagi con un virus che è già mutato centinaia di volte da quando è stato isolato la prima volta e che continua a mutare. Anche il vaccino, a queste punto, diventa inutile".



Qualcuno propone anche soluzioni di mezzo, come Simone: "Ma è tanto difficile? A chi viene da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna oppure da paesi esteri con un numero di contagi ancora alto si fa fare 14 giorni di quarantena e test sierologici". Opinione simile quella di Greta, che scrive: "Permettiamo ingresso a quei lombardi che magari devono raggiungere la famiglia oppure a chi ha la seconda casa, perché comunque pagano le tasse, ma con obbligo di quarantena".



Infine alcuni lettori hanno voluto inviarci le loro riflessioni sulla questione, che riportiamo di seguito:



Sinceramente non sono d'accordo che persone della Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta vengano da noi. Io aspetterei almeno ancora un mese per vedere se i contagi da loro continuano ad aumentare o calano. Dopodiché si può valutare se continuare a tenere chiuso per loro o se riaprire.



Sono dell'idea che la Lombardia debba rimanere zona rossa fino a quando i contagiati giornalieri non scendono a un numero ragionevole come le altre regioni, ad esempio 10/20 contagiati al giorno per almeno una/due settimane. Ci metterei anche Piemonte e Liguria.