Regione Toscana finanzia intervento di rigenerazione urbana a Mulazzo

Massa-Carrara - Dopo il finanziamento dei primi 14 progetti presentati in risposta all’apposito bando, in sede di approvazione di bilancio è arrivata la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria per finanziare progetti ritenuti meritori ma precedentemente non coperti dalle risorse a disposizione.



Tra questi, la realizzazione di spazi connettivi tra gli edifici pubblici presenti in località Arpiola, nel comune di Mulazzo (Ms) come la scuola media, palestra, palazzo comunale, Chiesa, attraverso la creazione di percorsi pedonali, pavimentazioni, piantumazioni, orti didattici, il completamento delle urbanizzazioni a rete e dell'illuminazione pubblica e il riordino dei parcheggi pubblici. Il tutto grazie a un contributo massimo di 252mila euro.



"La lotta al consumo di suolo passa anche dal riuso, dalla trasformazione del tessuto urbano già esistente ma sottoutilizzato o degradato. Crediamo in questa strada e la stiamo portando avanti con convinzione e con importanti risorse economiche - spiega l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli - L'alto numero di proposte progettuali avanzate testimonia l'importanza di questi interventi e l’impegno delle amministrazioni comunali per riqualificare le proprie aree urbane. Con questo bando abbiamo voluto dare attenzione alle esigenze delle piccole realtà della nostra Regione. Questa vicinanza ha mosso le scelte passate e continua ad animare le previsioni per il prossimo futuro, per sostenere tutte le realtà toscane pronte a fare scelte innovative e di sviluppo”.