Raccontare gli artigiani: da Cna un contest fotografico

Massa-Carrara - I fotografi “raccontano” gli artigiani. Aperte le iscrizioni al primo contest promosso da Cna che ha l’obiettivo di far conoscere alla platea di imprese del territorio i tanti fotografi professionisti che operano sul campo anche alla luce della crescente necessità di presentarsi al mercato nella maniera giusta attraverso social, blog aziendali, newsletter, sito ed altri supporti digitali.



Il contest, studiato ed elaborato attraverso un confronto con i fotografi apuo-lunigianesi, è un primo tentativo di mettere in connessione i professionisti della fotografia con le imprese. “Tra le figure più ricercate – spiega Paolo Bedini, presidente Cna Massa-Carrara - ci sono i fotografi professionisti: figure in grado di garantire scatti e fotografie di eccellenza utili a raccontare il valore Fatto in Toscana, che da anche il titolo al contest, di ogni azienda su social media, blog aziendali, newsletter, brochure. Si comunica sempre più per immagini e queste immagini devono saper raccontare e proporre una filosofia, un servizio, un prodotto in maniera adeguata rispetto al target di interesse. Questo è un settore dove c’è molta improvvisazione ma anche molta competizione. Noi vogliamo far emergere la professionalità di questo mestiere”.



Due i livelli del concorso: provinciale e regionale. Il termine per iscriversi è il 31 luglio. Ogni fotografo collaborerà con un’azienda, selezionata da Cna, con cui dovrà produrre dieci scatti ed il conseguente racconto aziendale. Informazioni, regolamento e moduli sono disponibili sul sito www.cna-ms.it “Il concorso – conclude Bedini – deve essere visto come un’opportunità da parte dei fotografi professionisti per avvicinarsi alle piccole imprese del territorio che hanno sempre più necessità di proporsi al mercato, con i loro prodotti, con strumenti ed immagini capaci di sostenerle sul mercato”.



Per informazioni vai sul sito www.cna-ms.it oppure pagina ufficiale facebook.