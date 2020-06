Qualche velatura al mattino sparirà nel pomeriggio sulla provincia di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Nelle prime ore del mattino temporanei addensamenti stratiformi, più compatti lungo la costa e sulla Lunigiana occidentale al confine con la Liguria; entro il pomeriggio ampie schiarite in estensione da Ovest, residui annuvolamenti cumuliformi solo sui rilievi specie appenninici.



Temperature: in temporaneo calo nei valori diurni, più avvertibile lungo la costa. Zero termico a 3800 metri.



Venti: in rotazione a Sud Sud-Ovest, deboli o moderati con rinforzi a metà giornata sul litorale.



Mare: quasi calmo.