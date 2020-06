Massa-Carrara - Protesta spontanea da parte di lavoratori e lavoratrici dei CUP, in prima linea durante il periodo Covid-19.

Per loro nessuna cassa integrazione e nessun lavoro agile, ma solo la presenza fisica in prossimità di ospedali e distretti sanitari. A volte anche senza nessun dispositivo di protezione individuale e gli esami sierologici fatti con grande ritardo. Ora, secondo il sindacato Cisl, c'è anche la beffa.

"A fronte di un cambio di appalto annunciato e rinviato a causa di alcuni ricorsi da parte delle Aziende partecipanti - scrive Enzo Mastorci -la Regione Toscana attraverso ESTAR ha deciso di andare spedita verso il cambio di appalto per il prossimo 1 luglio. Ecco però che quando i lavori per il cambio di appalto sono entrati nel vivo arriva la beffa: non verrebbe rispettata la clausola di salvaguardia che garantisce lavoratrici e lavoratori e non verrebbe garantita la continuità contrattuale. Quali sono i risvolti : il mancato rispetto della clausola di salvaguardia potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro ed i diritti acquisiti da parte di coloro che lavorano nei CUP anche da oltre vent’anni, venti anni di precarietà! Lavoratori e lavoratrici indispensabili al sistema sanitario ma precari e a rischio di occupazione! Ad oggi nessuno ci ha ancora dato garanzie sull’occupazione ma queste lavoratrici e questi lavoratori indispensabilimente meritano rispetto!"

"Quando l’appalto fu progettato ci era stato garantito che aveva capienza economica del 20% superiore all’appalto esistente ma ora qualcuno sta cambiando le “ carte in tavola “. Come Organizzazioni Sindacali non accetteremo una simile condotta ed abbiamo unitariamente CGIL – CISL e UIL dichiarato lo stato di agitazione. Già nel 2012 le lavoratrici ed i lavoratori patirono una riduzione di orario ed una riduzione del livello salariale. Nessuno e nessuna di loro ha contratto a tempo pieno ma i contratti variano dalle 14 alle 29 ore settimanali con alcune eccezioni che hanno contratti a 36 ore. Nel passaggio di appalto del 2012 tutti passarono dal contratto delle Cooperative al Contratto multiservizi perdendo scatti e anzianità di servizio. Adesso il quadro normativo è ulteriormente cambiato ed un cambio di contratto equivaler ebbe anche alla perdita dei diritti acquisiti: pensiamo ad esempio al job act.

Ad oggi sembra che CNS ( Consorzio che ha vinto la gara di appalto ) sembra non abbia ancora visitato i posti di lavoro per verificare e garantire la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori.



"Il quadro specifico della provincia di Massa è ancora più complesso poiché il soggetto affidatario all’interno del Consorzio CNS che si è aggiudicato l’appalto dei CUP della nostra provincia , sarebbe affidato ad una cooperativa che già fa parte dell’associazione di impresa che attualmente conduce il servizio, ma che da mesi non sta garantendo una corretta retribuzione a lavoratrici e lavoratori. Nei giorni scorsi la stessa cooperativa Cooplat ha inviato una missiva alle lavoratrici e lavoratori in cui sostanzialmente dichiarava la propria difficoltà nel garantire una continuità gestionale dovuta a problemi economici. I soci stessi della cooperativa sono stati chiamati, negli ultimi periodi, a versare somme alla cooperativa stessa. Non può essere questa la conduzione corretta di un pubblico servizio".

"Rispetto a tutto questo non è accettabile che ASL e Regione Toscana rimangano inerti di fronte ad una condotta del genere per cui, nel caso, chiederemo di bloccare il cambio di appalto ! Il soggetto pubblico, come più volte richiesto deve prevedere un percorso di stabilizzazione e internalizzazione di questi servizi di front office che sono la prima interfaccia della sanità pubblica. Assieme a Cgil e Uil abbiamo organizzato una assemblea plenaria per il prossimo giovedì e dopo aver dichiarato lo stato di agitazione a livello regionale percorreremo ogni strada possibile per fermare questo scempio di lavoratrici e lavoratori spesso oggetto di imprecazioni, offese ed anche aggressioni verbali e non perché rappresentano la prima interfaccia della Asl".