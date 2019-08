Paladini Apuo-Versiliesi contro l´erosione, raccolta fondi per lo studio

Massa-Carrara - A sorpresa Maurizio Ferrini, l’arcinota Signora Coriandoli, arriva alla riunione dei Paladini il 29 al Bagno Pennone di Forte dei Marmi, ospitata da Massimiliano Bianchi, consigliere dei Paladini. Già sulla nostra costa, ha immediatamente aderito all’invito dei Paladini, ma prima ha voluto sapere e vedere il fenomeno erosivo sul litorale versilia. Prima capire e poi parlare, tipico dei grandi comici, e Ferrini non è solo l’attore di Quelli della Notte, ma anche scrittore, con il suo ultimo libro “…O no”, e presto sarà regista.



“Dopo gli scienziati, parlo come studioso dell’essere umano e dico che tutti quelli che si disinteressano dell’erosione gridano un “Non capisco ma mi adeguo”, speriamo di non farlo con il mare”. E via come un fiume in piena sottolineando rischi e pericoli dell’erosione, a modo suo in gag continuate, suscitando applausi, sorrisi, sane risate.



Come i molti ospiti residenti e di Milano, Torino, Monza, Firenze, quali sono i soci dei Paladini, prima aveva assistito a una lezione sull’erosione in dieci minuti di Giovanni Sarti, docente di scienza della Terra all’Università di Pisa, che ha spiegato la necessità di studiare il fenomeno raccogliendo i dati che ancora non ci sono, perché solo davanti ai dati si possono individuare le cause e impostare una strategia. “Ora noi Paladini dobbiamo attivarci – ha detto Orietta Colacicco, Presidente dei Paladini Apuoversiliesi - per far partire queste analisi, con una raccolta fondi che parte dalla nostra associazione, per allargarsi ad altre associazioni come i Lions, presenti e molto attenti con la Presidente del Club Pietrasanta e Versilia Storica Alessandra Morandi, imprese private e istituzioni, in testa i Comuni del territorio apuoversiliese. Anche raccogliendo poco, in tanti si può raggiungere un buon risultato, ma bisogna muoversi e subito”.



Solo così, secondo i Paladini, si tutelerà la costa minacciata dall’avanzata dell’erosione, ormai visibile oltre il semaforo di Vittoria Apuana. “Bisogna pensare a una manutenzione della costa, - ha detto il professor Mauro Rosi, ideatore del Forum Internazionale del Mare e delle Coste di Forte dei Marmi - portando sabbia alle zone in sofferenza della Partaccia, Marina di Massa, Ronchi e Poveromo dalle zone di accumulo a partire dalla Costa dei Barbari, dove addirittura per raggiungere il mare bisogna camminare per 300 metri. Non basta il ripascimento a Poveromo su 800 metri previsto per questo Ottobre a Poveromo, bisogna muoversi su tutta la linea. Le spiagge a Nord si allungheranno e gli scalini a Vittoria Apuana si ridurranno sino ad appiattirsi. Una visione strategica, quella di Sarti e una tattica quella di Rosi. “Ma, riprende Orietta Colacicco - se si passa all’ampliamento del Porto di Carrara, si vanifica qualunque intervento, e investimento” Il Sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, presente a tutta la riunione, colpito anche dalle immagini del consigliere dei Paladini Umberto Nesi che descrivevano lo sviluppo dell’erosione a seguito della realizzazione del Porto di Carrara negli anni ’30, ha ribadito la sua preoccupazione, che davanti a un’ipotesi di ampliamento aveva spinto il Comune a presentare ricorso al TAR, insieme ai balneari di Forte e ad alcuni altri di Montignoso e Massa e ai camping della Partaccia. Intanto c’è bisogno di un’idea, per Umberto Donati Vice Presidente dei Paladini, capace di portare sviluppo a Carrara e di rilanciare il turismo, che, secondo Paolo Corchia, Vice Presidente Nazionale di Federalberghi e Consigliere Fondatore dei Paladini, ha bisogno di un ripensamento. “Ci vuole - chiude Colacicco la conversione del Porto di Carrara in turistico, senza nessun ampliamento, lasciando una banchina per il commerciale, ci vuole il Porto tratteggiato per i Paladini dall’architetto Tiziano Lera, socio sin dalla costituzione della associazione, cartolina promozionale permanente che recita il marmo in tutte le sue forme, dai blocchi sul piazzale, alle statue in mare e lungo i percorsi, all’anfiteatro, Il Porto del Marmo, che può essere solo a Carrara, porto di ingresso a tutta l’Apuoversilia, la cui economia turistica, del valore stimato in tre miliardi di fatturato per 15.000 occupati, e il cui grande patrimonio immobiliare sono da tutelare.