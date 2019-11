Nuvole intense, pioggia e vento: il meteo di oggi

Massa-Carrara - Oggi, sabato 2 novembre, nella provincia di Massa Carrara è prevista nuvolosità intensa associata alle prime piogge sparse in mattinata, più probabili e consistenti sulla Lunigiana occidentale al confine con la Liguria, mentre nel pomeriggio è previsto un peggioramento del tempo con fenomeni in estensione ed intensificazione, anche a carattere di rovescio o temporale specie in serata.



Le temperature sono minime in aumento, le massime stazionarie o in lieve calo nell'interno. Zero termico a 2500 metri.



Venti da Sud Sud-Est inizialmente deboli o moderati, in rinforzo dal pomeriggio lungo il litorale.



Mare da poco mosso a mosso con ulteriore aumento del moto ondoso verso sera.