Negli asili nido apuani c´è posto solo per un bambino su sei

Massa-Carrara - Negli asili nido apuani c'è posto per un bambino su sei. Il riferimento è l'anno scolastico 2016/2017, durante il quale, secondo i dati Istat, le strutture pubbliche e private presenti sul territorio di Massa-Carrara erano in grado di accogliere solo il 17% dei bambini sotto i tre anni. Un dato molto più basso rispetto alla media nazionale che si attesta al 24% e un dato che proietta la provincia apuana al penultimo posto in Toscana. Solo Pistoia fa peggio di noi.



Numeri lontani dagli obiettivi europei che fissano per i Paesi membri ci sia spazio almeno per un terzo (33%) della popolazione di riferimento. In particolare, a Massa-Carrara, la popolazione di riferimento (compresa tra 0 e 2 anni) era di 3925 bambini con 668 posti disponibili, ovvero il 17,02%.



Un altro dei temi, quando si parla di questo tipo di servizi, riguarda la percentuale del costo che viene lasciata in carico alle famiglie. Mettendo in relazione questo dato con quello relativo alla copertura del servizio risulta che a Massa-Carrara alle famiglie viene chiesto di coprire l'11,20% dei costi. In questo caso, però, la provincia apuana risulta quella messa meglio a livello regionale, dove il territorio in cui questo costo è maggiore è Livorno, dove in media il 35% della retta è in carico delle famiglie. A livello nazionale, invece, maglia nera per Cuneo col 40%. A Vibo Valentia, invece, i genitori pagano appena il 2,5% del costo del servizio.



«In generale – commentano dal blog Infodata de Il Sole 24 Ore – si può notare che le maggiori percentuali di costi scaricati sulle famiglie si registrano nei territori nei quali è anche più alta l’offerta di posti disponibili. Mentre in quelle province in cui l’offerta è minore è anche più bassa la somma a carico delle famiglie. In Sicilia, per dire, mandare un figlio al nido costa meno che nelle regioni del Nord. Certo, a patto di riuscire a trovare un posto».