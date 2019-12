Natale solidale con Ant: tornano il `paniere delle eccellenze` e `Merc´Ant`

Massa-Carrara - Assistenza e prevenzione sono le parole d’ordine della Fondazione Ant Massa-Carrara Lucca, che dal 2015 si occupa di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici e attività di prevenzione primaria e secondaria e diagnosi precoce in diversi ambiti. Viste le numerose richieste di assistenza e prevenzione, la Fondazione sabato 7 dicembre, inaugurerà il nuovo Charity Point in viale Eugenio Chiesa n.42 a Massa per raccogliere fondi dando la possibilità ai malati e alle loro famiglie di usufruire dei servizi in maniera completamente gratuita. “Quello sarà un luogo dal duplice significato: – spiega la delegata territoriale Ant, Maria Grazia Menconi – la raccolta fondi e lo sviluppo di idee, progetti e relazioni, dove il filo conduttore è la solidarietà, l’aiuto spontaneo sia per chi dona merce che per chi sostiene la Fondazione economicamente”.



Sempre nella stessa sede, e con la stessa finalità, a partire da domenica 8 fino al 24 dicembre, grazie all’aiuto dei volontari, prenderà il via l’ormai tradizionale “Merc’Ant”, il Natale solidale di Fondazione Ant, dove, tra le tante cose è possibile trovare oggettistica, decorazioni natalizie, biancheria per la casa, borse, abbigliamento, prodotti alimentari e cosmesi. “Merc’Ant” sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.



Inoltre, quest’anno, per il terzo anno consecutivo, per le Feste, oltre ai tradizionali panettoni e alle stelle di Natale, ci sarà anche il “Paniere delle eccellenze”, patrocinato dalle province di Massa-Carrara e Lucca, realizzato con prodotti donati da numerose aziende della filiera agroalimentare apuana e toscana. Ogni piccolo paniere conterrà una selezione di prodotti tra cui vino, olio, pasta, biscotti, sughi, miele, conserve e tanto altro. Con una donazione minima di 20 euro sarà possibile portare a casa e regalare le graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio – e sostenere quindi il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare. “Il Paniere delle eccellenze è il progetto grazie al quale Ant ha messo in rete il tessuto economico e sociale della nostra regione – spiega ancora la delegata territoriale – si tratta di un contenitore di esempi virtuosi e di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e nello stesso tempo, uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione”.



“Il Comune di Massa, molto vicino e sensibile alle malattie oncologiche – ha spiegato la consigliera comunale Eleonora Cantoni - ha sostenuto fin da subito il progetto, acquistando ben 285 panieri dando così un contributo importante e aiutando tutte quelle persone che ne hanno bisogno”. “Anche la Provincia ha dato pieno sostegno all’iniziativa – ha detto Stefano Alberti, portando la voce del presidente della Provincia – La Fondazione Ant possiede tre ingredienti fondamentali: la salute, solidarietà e la diffusione dei corretti stili di vita, e per questo spero che il “paniere” diventi un appuntamento fisso”.