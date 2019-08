Massa-Carrara tra le province più anziane d´Italia

La terra apuana è la decima a livello nazionale e la seconda in Toscana per indice di vecchiaia. Numeri in crescita a livello regionale

Massa-Carrara - Massa-Carrara è la decima provincia più anziana d'Italia e la seconda a livello regionale. Precisamente quella con l'indice di vecchiaia tra i più alti, ovvero il rapporto che intercorre tra la popolazione sopra i 65 anni d'età e quella fino a 14 anni. La terra apuana, con un indice pari a 236 è, quindi, la decima provincia italiana più anziana dopo Biella (259), Gorizia (258), Savona e Genova a quota 253, Ferrara (252), Oristano (251), Imperia (249), Alessandria (244), La Spezia (243), Grosseto (238).



Dai dati Istat, elaborati dal blog Infodata del Sole 24 Ore: «Rispetto al 2002 l’indice di vecchiaia è cresciuto parecchio ovunque – si osserva – con l’unica eccezione dell’Emilia-Romagna. La Liguria era allora e resta ancora oggi l’area dove vive il maggior numero di over 65 e pochissimi ragazzi fino a 14 anni».



«Secondo proiezioni Istat – spiegano dal quotidiano finanziario – fra vent'anni in Italia ci saranno quasi diciannove milioni di anziani, cinque milioni di anziani in più rispetto ad oggi, e la popolazione in età da lavoro (15-64 anni) avrà subito una contrazione, sempre di circa 5 milioni, stanziandosi al di sotto dei 34 milioni. Un progressivo incanutimento che, per Istat, i flussi migratori non riusciranno a compensare».