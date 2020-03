Mascherine e tute per gli ospedali apuani. Il cuore grande di artigiani e giovani

Massa-Carrara - Migliaia di tute per gli ospedali della provincia di Massa-Carrara. L’appello lanciato da Cna ai propri artigiani appena 24 ore fa ha già prodotto un primo straordinario risultato con la consegna di 3.000 tute monouso, 400 filtri per mascherine FFP2 e FFP3 e 1.200 gambali destinati al Nuovo Ospedale Apuani, all’Ospedale di Pontremoli e al presidio di Fivizzano. Una piccola scorta, circa 300 tute e 300 gambali, saranno consegnati nei giorni successivi al presidio ospedaliero che ne avrà bisogno. E’ stata personalmente una delegazione di artigiani a consegnare, nella giornata di domenica 15 marzo, le attrezzature. “Grazie di tutto. Siamo con voi. Gli artigiani di Cna”: è questo il messaggio che ha accompagnato la consegna dei dispositivi di protezione personale ai due ospedali. Fondamentale la collaborazione della Ditta Calevo Nestore e Figli di Romito Magra, magazzino edile molto conosciuto a cui si appoggiano molte aziende associazione a Cna.

“Abbiamo deciso di spostare delle voci di bilancio programmate per acquistare una parte di queste attrezzature che abbiamo già donato a due strutture. – spiega Paolo Bedini, Presidente Cna Massa Carrara – Tutte le volte che c’è bisogno gli artigiani hanno sempre risposto presente. Alcune aziende si sono private delle attrezzatura personali per metterle a disposizione della nostra sanità. E’ un momento delicato per tutti. Invito tutti i nostri artigiani, gli imprenditori, che hanno dispositivi di protezione che non sono impiegati a causa delle chiusure delle attività lavorative e dei cantieri di metterle a disposizione”. E’ stato Roberto Galassi, Presidente Cna Lunigiana, a coordinare l’iniziativa: “Ci stiamo attivando per reperire altro materiale. La nostra associazione – spiega - e a disposizione della collettività col senso civico che ci ha sempre contraddistinto”.

Cna ringrazia le tante imprese che stanno garantendo l’essenzialità di alcuni servizi: “La priorità è, naturalmente, per i nostri medici, infermieri ed operatori che voglio ringraziare. – spiega – Così come voglio ringraziare tutte quelle imprese artigiane che hanno continuato a lavorare per dare supporto a tutti quei servizi essenziali: ci sono imprese che hanno consentito di aprire reparti ospedalieri, garantito manutenzione agli impianti, riparato autoambulanze ed apparati medicali. Va ringraziato il mondo artigiano, i datori di lavoro che, con molta responsabilità, hanno istruito e sostenuto i propri lavoratori e colleghi nelle prassi da seguire oltre al conforto morale nei momenti di angoscia. Vanno ringraziati i lavoratori che hanno seguito le istruzioni e lavorato nonostante tutte le paure per se stessi e per le proprie famiglie. Ricordiamoci anche delle forze dell’ordine e della protezione civile che sono in campo per garantire la nostra sicurezza ed il rispetto del decreto”.



Infine l'Asl Toscana Nord Ovest ha inviato i suoi ringraziamenti a un gruppo di giovani della provincia apuana, che ha raccolto circa 2.000 euro con i quali sono stati acquistati e subito consegnati 125 tute, 50 occhiali protettivi, 10.000 guanti, 300 calzari e 30 visiere.