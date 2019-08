Manutenzione fiumi e canali, da oggi segnalazioni anche via WhatsApp

Massa-Carrara - Da oggi il servizio delle segnalazioni per il cittadino del Consorzio 1 Toscana Nord è anche su WhatsApp, il popolare sistema di messaggistica istantanea. Il servizio “Dillo al Presidente”, oltre alla mail si arricchisce del numero WhatsApp 331/6457962per comunicare con gli uffici, segnalare problemi sui corsi d’acqua, inviare foto e video o avanzare reclami e fare proposte. Un nuovo metodo per poter interagire ancora di più coi cittadini, in modo immediato, gratuito e facile da usare.



“Con WhatsApp abbiamo aumentato le possibilità e la velocità per i cittadini di entrare in contatto con l’Ente, nell’ottica di migliorare il servizio all’utenza –spiega il Presidente dell’Ente, Ismaele Ridolfi– mantenendo tutto il nostro impegno a rispondere a tutte le segnalazioni, con una comunicazione personale e scritta, che sarà resa nel più breve tempo possibile dopo che i tecnici avranno verificato la richiesta.”



Ogni messaggio proveniente da qualsiasi parte del comprensorio del Consorzio, viene preso in carico e assegnato agli uffici tecnici di competenza, che effettuano i controlli necessari per verificare la problematica segnalata. Per facilitare le verifiche e i controlli degli uffici, il Consorzio chiede la massima collaborazione ai cittadini chiamati sempre a precisare la località, il nome del corso d’acqua, nome e cognome e indirizzo email. L’Ente risponde sempre al cittadino per scritto dopo che gli uffici tecnici avranno verificato ogni richiesta e nel più breve tempo possibile.



“Grazie alla collaborazione delle persone che ci inviano le segnalazioni aumentano il presidio e la sicurezza del territorio, inoltre ascoltare le necessità degli utenti ci aiuta a migliorare la nostra attività – conclude Ridolfi”.