Lotta alle dipendenze, l´educazione emotiva per proteggere i giovani apuani

Massa-Carrara - Non parlano in maniera esplicita di droghe, anche se l'obiettivo primario è proprio quello di aiutare i giovani a farne a meno. Tendono a non imporre la loro visione ed esaltano la libertà di scelta. E ciò che sembra più assurdo è che al centro delle loro attività pongono la capacità di rifiuto. È un percorso che ad una prima occhiata appare come il più difficile, che non ammette scorciatoie. E spesso lo è. I promotori del progetto Unplugged, realizzato grazie alla Struttura di Educazione e Promozione della Salute Area Nord, al SerD (Servizio per le Dipendenze) dell'Azienda USL Toscana nord ovest e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa e Carrara per l'ambito di Massa e Carrara, non hanno scelto un percorso di facile attuazione. Unplugged è un programma formativo articolato in 12 unità, condotto dall’insegnante di scuole medie, applicando metodologie interattive, attraverso tecniche quali il role playing, il brain storming e le discussioni di gruppo. Il programma si svolge nell’arco dell’anno scolastico e nella fase iniziale prevede che degli esperti nella lotta alle dipendenze trasmettano le loro conoscenze agli insegnanti. Nell’applicazione del programma, gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale: la loro motivazione e l’entusiasmo sono determinanti ai fini della qualità dell’implementazione e dell’efficacia dell’intervento.



"E' un programma - ha spiegato Emilia Petacchi, responsabile dell'unità funzionale di Educazione e Promozione della Salute dell'Azienda USL Toscana nord ovest per l'ambito di Massa e Carrara e Versilia - di prevenzione delle dipendenze e promozione della salute basato sul modello dell’influenza sociale, disegnato, a partire dalle migliori evidenze scientifiche, da un gruppo di ricercatori europei e valutato nell’ambito dello studio EU-Dap (European Drug addiction prevention trial). Grazie alle formatrici esperte, è stato possibile trasmettere agli insegnanti e ai genitori dei ragazzi, adeguate conoscenze per lo sviluppo delle competenze necessarie a arginare situazioni a rischio".



In pratica il progetto parte dall'assunto che una dipendenza è frutto di un comportamento. E per contrastarla è necessario educare i giovani ad altri tipi di comportamenti. Pertanto la chiave di lettura da trasmettere è proprio quella di una capacità di lettura delle situazioni che li circondano. Così da maturare un pensiero sufficientemente autonomo e critico a sufficienza da potersi orientare nella società.



“La finalità del progetto - sostiene Maurizio Varese, responsabile dell'Area Dipendenze per l'Azienda USL Toscana nord ovest - è proprio quella di creare negli studenti delle classi seconde delle scuole medie, un'educazione emotiva. Il fattore emotivo è infatti un fattore protettivo per evitare l'uso delle sostanze. Importante avere professionisti capaci e creare una sinergia tra il Servizio delle Dipendenze, l'Educazione alla salute e l'Ufficio scolastico provinciale, perché senza il contributo e l'impegno di ciascuno non vengono raggiunti gli obiettivi del progetto".



Le scuole interessate a prendere parte al progetto possono, entro il 7 luglio, richiederne l'iscrizione, contattando il numero 0585 657943 o 0585 657940.