Liste d´attesa, l´Asl: «Le stiamo riducendo, siamo sulla strada giusta»

L'azienda sanitaria: «Grazie ai progetti finanziati dalla Regione Toscana e partiti a fine 2018. Attese ridotte in maniera significativa»

Massa-Carrara - «Cominciano a dare i primi importanti frutti le azioni attivate a partire dallo scorso mese di dicembre per migliorare i tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest». Lo fa sapere la stessa azienda sanitaria in una nota.



È infatti in atto, annunciano dall'Asl, un investimento di oltre 2 milioni di euro per prestazioni aggiuntive, partite alla fine del 2018 e distribuite in maniera capillare su tutti gli ambiti territoriali, con tempi d'attesa che stanno migliorando, in particolare su alcuni esami e visite.



«È importante evidenziare che non si tratta di interventi “spot” – scrive l'Asl – ma di una serie di azioni che dureranno tutto l’anno: oltre alle prestazioni aggiuntive, si sta effettuando un monitoraggio continuo, si sta rendendo più efficiente l’utilizzo delle macchine e si sta ottimizzando il rapporto con il privato accreditato (più prestazioni a parità di budget). Questo, grazie anche alla riorganizzazione delle agende, ha portato ad un miglioramento complessivo della situazione. Già comunque nel mese di novembre 2018 nell’ambito territoriale di Massa-Carrara si riusciva a soddisfare l’87,17% delle richieste dei cittadini nei tempi previsti dal Ministero della Salute in priorità B ed il 62,64% in priorità D (differibile) e P (programmabile). Certo, il percorso da fare è ancora lungo e l’obiettivo è quello di rispondere nei tempi adeguati anche al restante 37,36% delle prestazioni, ma i primi dati di questo inizio anno confermano che la strada intrapresa è quella giusta».



Il finanziamento dei progetti sviluppati dalle Aziende sanitarie per migliorare le liste d’attesa è stato garantito dalla Regione Toscana e, spiegano dall'Asl, ha permesso di aumentare il volume di prestazioni come risonanze magnetiche, tac, ecografie (con più esami per i percorsi dedicati proprio ai pazienti oncologici), visite di chirurgia generale, visite dermatologiche, visite oculistiche, visite otorinolaringoiatriche, visite ortopediche, visite urologiche, visite cardiologiche, visite neurologiche.



«Non in tutti i settori i risultati si sono potuti vedere subito, per la presenza di “code” da smaltire e per difficoltà specifiche presenti in alcuni territori, legate in particolare alla disponibilità di macchinari e personale, ma su alcune prestazioni il miglioramento nei tempi d’attesa è evidente.

In particolare nell’ambito territoriale di Massa-Carrara, rispetto alla rilevazione di settembre 2018, già a gennaio 2019 alcuni tempi d’attesa si sono ridotti in maniera significativa. Ad esempio, la visita neurologica nella zona apuana è passata da 60 giorni a 21; la visita pneumologia da 26 giorni a 4 per la D (differita) e 1 giorno per la B (breve); l’elettromiografia da 139 a 97 per la D e a 7 per la B; la spirometria da 26 a 4 giorni per la D e 1 per la breve; l’eco collo da 33 a 11 (D) e 6 giorni (B); la risonanza magnetica rachide lombosacrale da 240 a 90 per la D e 8 per la B; l’ecografia mammaria bilaterale è garantita in 12 giorni sia per la D sia per la B».