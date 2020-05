Lettera congiunta Carrara-Luni: i nostri cittadini devono poter rincontrarsi

Massa-Carrara - A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini e sulla base dell’Ordinanza 57 della Regione Toscana, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è attivato con i comuni confinanti della Regione Liguria per consentire gli spostamenti tra territori.

Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due principali centri immediatamente oltre il confine Ligure. De Pasquale ha trovato immediata disponibilità dal collega di Luni Alessandro Silvestri, con il quale ha firmato una lettera congiunta con l’obiettivo di consentire ai residenti dei due comuni di spostarsi senza obbligo di auto-certificazione e al di là dei vincoli ancora vigenti. La stessa proposta è stata fatta alla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli che si è riservata di valutare.

«Il nostro obiettivo è far sì che i cittadini possano spostarsi tra comuni confinanti anche se questi sono situati in Regioni diverse. Lo chiedo da tempo – spiega Francesco De Pasquale - in sintonia con Giacomo Giannarelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, che si è fatto promotore di un’iniziativa in materia presso l’amministrazione Toscana, recepita dall’ultima ordinanza del governatore Enrico Rossi. Del resto, la prossimità e la contiguità dei territori non seguono i vincoli delle divisioni amministrative. Lo dimostrano le decine di richieste arrivate da famiglie che pur vivendo a una manciata di chilometri di distanza, ormai da mesi non possono incontrarsi. Spero quindi che la nostra lettera abbia seguito – conclude il sindaco di Carrara – in modo da poter dire presto ai miei concittadini che sì, possono andare a far visita ai loro congiunti nella vicina Liguria».



Sul caso è intervenuta anche la sindaca di Fosdinovo, Camilla Bianchi, che risponde alla prima cittadina di Sarzana, Cristina Ponzanelli: «La prima cittadina sarzanese ha sollevato problemi di legittimità rispetto all'ordinanza del presidente regionale Enrico Rossi (che consente questo tipo di deroghe sullo spostamento tra regioni, ndr), manifestandolo ai prefetti. I sarzanesi che vorranno entrare nel comune di Fosdinovo dovranno chiedere quindi lumi alla loro sindaca, le cui ragioni a me rimangono oscure. Credo che il buonsenso possa vigere in questi frangenti. La decisione della sindaca Ponzanelli non mi trova d'accordo. Molti fosdinovesi hanno un riferimento nei servizi e nelle attività commerciali di Sarzana, c'era chi doveva fare acquisti. Io stessa, per farli, mi sono recata a Marina di Carrara invece che a Sarzana».