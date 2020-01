La videosorveglianza funziona: reati in calo a Massa e Carrara

Massa-Carrara - I dati relativi alla delittuosità nei comuni di Massa e di Carrara sono stati oggetto, nella giornata odierna, di attenta valutazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Massa-Carrara, Paolo D’Attilio.



All’incontro, cui hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di polizia, hanno partecipato i Sindaci dei comuni di Massa, Francesco Persiani, e di Carrara, Francesco De Pasquale.

Dall’esame dei dati statistici relativi all’anno 2019, è emersa la significativa flessione dei reati commessi nei due comuni rispetto all’anno precedente, circostanza che ha consentito al Prefetto di manifestare il proprio apprezzamento per i positivi risultati raggiunti grazie all’azione puntuale e sinergica delle Forze dell’ordine, come anche dimostrato dalle iniziative di prevenzione e contrasto adottate nei due centri durante le scorse festività natalizie.



Nel dettaglio, il numero totale dei delitti denunciati nel territorio di Massa nel 2019 è diminuito del 12% (4390, a fronte dei 4980 registrati nel 2018). In particolare, si è avuta una evidente contrazione (-25%) dei furti in genere (1656 in luogo dei 2210 dell’anno precedente) – e, soprattutto, di quelli in abitazione (-35,5%, 379 in luogo dei 588 del 2018) – nonché dei reati legati agli stupefacenti (-14%, 87 a fronte dei 101 del 2018). Risultati raggiunti anche grazie all’attuazione delle direttive prefettizie in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole e di controllo nei luoghi di maggiore aggregazione.



Anche a Carrara i risultati sono stati confortanti: nel 2019, sono stati denunciati 2360 delitti a fronte dei 2482 del 2018 (-5%). Pure in questo caso la diminuzione dei reati ha riguardato i furti in genere (1105, in luogo dei 1320 del 2018: -16%) e quelli in abitazione (257, a fronte di 319 dell’anno precedente: -19%).



«Al calo dei reati – spiega la Prefettura – hanno contribuito le scelte di potenziare gli impianti di videosorveglianza nelle due città, di cui è nota l’efficacia anche deterrente, grazie ai finanziamenti concessi dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Toscana. In proposito, il Prefetto ha sottolineato l’importanza di rafforzare la strategia di coordinamento tra le Autorità statali e locali nella duplice direzione di migliorare i già ottimi risultati raggiunti nel corso del 2019 e di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ricordando che anche isolati episodi di criminalità sono in grado di destare allarme sociale».



In chiusura, il Prefetto ha invitato i sindaci a segnalare ogni situazione di rilievo, evidenziando il prezioso contributo offerto dalle comunità a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica in tutto l’ambito provinciale.