L´Asl: «La dermatologia di Massa-Carrara resterà un´eccellenza»

Massa-Carrara - “La nomina del dottor Giovanni Bagnoni come responsabile della sezione di dermatologia non rappresenta un declassamento ma, al contrario, il potenziamento di un servizio che ha sempre ottenuto ottimi risultati professionali”. Chi parla è il direttore generale della ASL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, che risponde ai dubbi sollevati nei giorni scorsi dal capogruppo della Lista Persiani Sindaco, Matteo Bertucci.



“Ricordo che per Massa-Carrara il cosiddetto decreto Balduzzi (DPM 70) non prevede un primariato e, tra l’altro, la sezione era da tempo scoperta, in quanto tutti i dermatologi del territorio hanno optato per l’extramoenia. Inoltre la sezione, per regolamento, deve essere agganciata all’unità operativa complessa”.



“Proprio perché la dermatologia delle apuane è sempre stata di buon livello, l’azienda ha pensato di valorizzarla ulteriormente nominando un professionista legato al territorio e riconosciuto da tutti, anche dalla cittadinanza, come punto di riferimento nel campo della dermatologia. La presenza di Bagnoni è sicuramente un valore aggiunto che permetterà di mantenere gli attuali livelli di assistenza e garantirà un collegamento con la rete dei servizi di tutta l’ASL Toscana nord ovest e della Regione” .



“Sono certa – conclude il direttore generale – che la popolazione della provincia di Massa Carrara potrà solamente trarre vantaggio dall’arrivo di un altro professionista di grande esperienza”.