Il generale Masciulli in visita al comando apuano dell´Arma

Massa-Carrara - Nella mattinata di ieri il Generale di Brigata Massimo Masciulli, Comandante della Legione Carabinieri Toscana, ha incontrato alla “Plava” i Carabinieri del Comando Provinciale di Massa Carrara e delle Compagnie distaccate di Carrara e Pontremoli.

Nel corso della visita l’alto Ufficiale ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i militari per l’impegno profuso quotidianamente nello svolgimento del servizio, soprattutto con riferimento al periodo più duro legato all’emergenza sanitaria, che ha colpito in maniera così diffusa il territorio della provincia.

Ancor prima di gratificare i militari particolarmente distintisi nelle principali operazioni di servizio portate a termine nell’ultimo anno, il Comandante ha espresso una particolare sottolineatura per tutte quelle attività nelle quali i Carabinieri delle Stazioni si sono prodigati a salvaguardia delle comunità nelle quali prestano servizio, spesso molto distanti dai centri più grandi, con azioni improntate a solidarietà e vicinanza alla popolazione.