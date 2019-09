Il contrammiraglio Tarzia incontra i sindaci della costa apuana

Massa-Carrara - Il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giuseppe Tarzia, nella giornata di ieri, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, accolto dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata (CP) Luciano Giuseppe Aloia e, a seguire, si è recato presso le amministrazioni comunali di Carrara, Massa e Montignoso, incontrando i primi cittadini, dove, in un clima di viva cordialità ed interesse, sono stati illustrati i risultati dell’operazione “Mare Sicuro 2019” ricordando, altresì, il prezioso supporto e la collaborazione dei Comuni costieri per il raggiungimento degli obiettivi ed offrendo la piena disponibilità degli uomini della Guardia Costiera quale supporto utile per affrontare quelle tematiche, in particolar modo legate alla tutela all’ambiente marino, che vedono coinvolti gli Enti locali e l’Autorità Marittima.

Momento importante per rinsaldare quei rapporti che vengono intessuti durante l’intera fase dell’anno con le Amministrazioni locali e volti a preservare il bene comune.

Nell’ incontro della mattina presso la sede della Capitaneria di Porto il Contrammiraglio Tarzia ha voluto incontrare tutto il personale in servizio presso la stessa Capitaneria e la dipendente Delegazione di spiaggia di Marina di Massa, in un'assemblea generale, nel corso della quale ha ricordato, in particolare, i risultati raggiunti durante la trascorsa stagione estiva per il regolare e sicuro svolgimento della stagione balneare a tutela dell’intera collettività, nonchè lo specifico impegno profuso in materia di controlli ambientali su tutto il territorio provinciale.

Al termine e rivolgendosi in particolar modo al personale più giovane, futuro della Guardia Costiera, ha rivolto l’invito a proseguire il loro lavoro sempre nel rispetto del ruolo e funzione che l’attuale quadro normativo pone in capo alle Capitanerie di Porto.