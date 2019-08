I dottori Elisa Sighieri e Giorgio Biava cessano l´attività: come scegliere i nuovi medici

Massa-Carrara - L’Azienda Usl informa che la dottoressa Elisa Sighieri, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, cesserà la propria attività dal 31 agosto 2019 per trasferimento. Nella stessa data cesserà la sua attività anche il dott. Giorgio Biava, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso.



Nella Azienda USL Toscana nord ovest, lo ricordiamo, è possibile effettuare l'operazione di iscrizione/cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al Servizio on line si accede tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco http://www.regione.toscana.it/-/puntosi)

Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

In alternativa sarà necessario rivolgersi agli sportelli dedicati all’anagrafe sanitaria presenti nei centri socio sanitari.