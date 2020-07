Massa-Carrara - Certo farsi un'idea non è facile. La scienza avanza un dubbio dopo l'altro, ma il motore del metodo è anche quello dell'incertezza di larga parte della popolazione. Soprattutto nel momento in cui medici ed esperti esprimono pareri in profonda antitesi tra di loro. E poi magari il brutto vizio di usare il registro più basso sui social rende i loro concetti poco informativi e molto emozionali.



I numeri dicono che in Italia il virus Sars-Cov-2, responsabile della malattia Covid-19, circola molto meno rispetto a solo un mese fa. Gli stessi numeri, allargati su scala mondiale, dicono invece che la pandemia avanza ancora in un mondo che ha dimostrato di non avere confini di fronte ad un evento così catastrofico e per buona parte imprevedibile.



