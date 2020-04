Giannarelli (M5S): «Strutture anti-Covid a Massa Carrara appaltate a ditte esterne. Rossi sbaglia»

Massa-Carrara - Fa scalpore la notizia che nei giorni scorsi la Regione Toscana ha deciso di affidare, con procedure d’urgenza, alcuni lavori per strutture anti-Covid19 a Massa Carrara per oltre 3 milioni a ditte non del luogo.



"Sulla questione ho già avuto modi di esprimere il mio forte disappunto alla giunta regionale – afferma Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle – Anche se vi è l’urgenza di intervenire per affrontare al meglio la crisi del Coronavirus, non capisco perché la Regione non si sia rivolta alle tante e qualificate aziende che sono attive nella provincia di Massa-Carrara. Soprattutto adesso è indispensabile tutelare quelle realtà imprenditoriali del nostro territorio, che da tempo si trova alle prese con una dura crisi economica. Tali lavori avrebbero significato molto per i lavoratori di Massa e di Carrara e per le loro famiglie.”