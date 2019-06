Gabriele Morotti è il nuovo direttore amministrativo dell´Asl Toscana Nord-Ovest

Massa-Carrara - E’ entrato in servizio in questo mese di giugno il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Gabriele Morotti, 54 anni, che già dal mese di febbraio 2019 lavorava in Asl come direttore della UOC Monitoraggio CE e Bilanci e direttore del Dipartimento Economico.



La direttrice generale Maria Letizia Casani prosegue quindi nella sua opera di revisione dei quadri, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le ottime competenze presenti in Azienda ma anche di sviluppare percorsi innovativi: “Con la nomina del nuovo direttore amministrativo – spiega la dottoressa Casani – si completa la Direzione strategica della nostra Azienda. Abbiamo costituito una squadra dinamica, in grado di affrontare al meglio le importanti sfide che ci attendono. Il dottor Morotti è un manager giovane ma già con una lunga esperienza nelle Aziende territoriali (è stato direttore amministrativo in diverse realtà come Livorno ed Empoli) ed in Estar, come referente dell’area vasta nord ovest, si è occupato di questioni di grande rilevanza e complessità come i processi di supporto in ambito della logistica e dei servizi ICT, l’acquisizione di beni e servizi nella pubblica amministrazione e la selezione del personale. La sua presenza come direttore amministrativo ci permetterà, in particolare, di lavorare sul miglioramento dei percorsi aziendali anche in ambito contabile e fiscale. Morotti è infatti un esperto di contabilità, di revisione dei bilanci delle Aziende sanitarie ed in generale di questioni gestionali. Sono convinta che sarà in grado di sviluppare un approccio integrato alle problematiche e di coordinare progetti innovativi in grado di far crescere la nostra Azienda”.



“Accogliendo ed augurando buon lavoro a Morotti - continua la dottoressa Casani – un ringraziamento particolare al dottor Gianluigi Ferri perché in questi mesi ha ricoperto con professionalità, disponibilità e grande impegno il ruolo di direttore amministrativo facente funzione. Ferri continuerà il suo lavoro con noi come direttore del dipartimento Servizi generali, confermandosi risorsa di grande valore per l'Azienda, su cui contiamo davvero molto”.



CHI È GABRIELE MOROTTI

Nato a Castel del Piano (Grosseto) nel 1965 e residente a Livorno, si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie nel 1992 all’Università degli Studi di Siena.

Negli anni successivi ha partecipato a master universitari di secondo livello e corsi manageriali e di perfezionamento per Direzione gestionale delle strutture sanitarie.

Dal punto di vista lavorativo, dal 1993 al 1996 è stato consulente aziendale in una società mista pubblico-privata di promozione dell’imprenditoria.

Dal 1996 al 2007 è stato collaboratore amministrativo professionale all’Azienda USL 7 di Siena, partecipando anche ad un progetto sperimentale di revisione del bilancio d’esercizio.

Dal 2007 al 2009, sempre alla Asl 7 di Siena, è stato responsabile dell’Ufficio Politiche di Bilancio e, su delega del direttore amministrativo, del coordinamento della UO Gestioni Economiche e Finanziarie.

Dal 2009 al 2012 ha ricoperto l’incarico di direttore della struttura complessa UO Gestioni Economiche e Finanziarie (e dal 1° novembre 2011 anche di direttore del Dipartimento Amministrativo) all’Azienda USL 6 di Livorno.

Ancora a Livorno nel 2012 e 2013 è stato direttore amministrativo.

Dal 2013 al 2015 ha svolto analoga funzione all’Azienda USL 11 di Empoli.

Dal 2016 fino al febbraio 2019 è stato poi dirigente amministrativo di Estar, con l’incarico di referente territoriale area vasta nord ovest. In questo ambito è stato inoltre presidente del comitato di garanzia del consorzio Metis, presidente dell’Ufficio procedimenti disciplinari e presidente dell’organismo di vigilanza.

E’ stato docente in master e corsi ed autore di pubblicazioni sui temi dei controlli contabili nelle Aziende sanitarie e della logistica a supporto dei servizi sanitari.