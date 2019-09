Falde inquinate, al via le attività di campionamento in viale da Verrazzano

Massa-Carrara - Inizieranno tra pochi giorni le attività di campionamento dei terreni nella zona residenziale di Viale da Verrazzano, finalizzate alla caratterizzazione dell’area. Come previsto dagli accordi di programma per la prosecuzione degli interventi di bonifica nel sito di Interesse nazionale e regionale di Massa e Carrara, sottoscritti nel 2016 e 2018 tra Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Comune di Carrara e di Massa, sono iniziate nei giorni scorsi le operazioni di sopralluogo per prendere contatto con i privati proprietari delle aree nelle quali saranno effettuati i campionamenti di terreno.



Si tratta di un intervento pubblico quindi tutti i dati rilevati saranno messi a disposizione dei cittadini e lo stato di qualità dei terreni riscontrato sarà gestito in un’ottica di area vasta.



“Affinchè le attività previste possano svolgersi regolarmente e velocemente, chiediamo a tutti i residenti della zona di consentire l’accesso ai tecnici e al personale incaricato dagli enti competenti” ha commentato il Sindaco Francesco De Pasquale.



“È un passo importante per completare il quadro conoscitivo sullo stato dell’inquinamento della zona. Al termine di questa fase sarà possibile definire e avviare gli interventi più idonei per poter assicurare la salute dei cittadini e la tutela ambientale del nostro territorio. Per questo è richiesta la massima collaborazione dei residenti” ha concluso l’Assessore alle politiche per la tutela dell’ambiente Sarah Scaletti.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente del Comune di Carrara (0585/641576).