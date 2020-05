Divieti di balneazione, Gaia `salva` i depuratori. E Arpat si difende

Massa-Carrara - Sui divieti di balneazione scattati giovedì sul litorale massese e montignosino, intervengono Gaia e Arpat. Riportiamo di seguito ampi estratti delle rispettive note.



GAIA: «I DEPURATORI HANNO MANTENUTO LA CORRETTA FUNZIONALITA'»

Diverse e svariate possono essere le cause che hanno determinato i temporanei divieti di balneazione che hanno interessato alcuni punti della costa apuana. Tanto è vero che non tutti i punti, per posizionamento, sono collegabili all'attività dei depuratori gestiti da GAIA. Da una ricognizione interna da parte degli uffici tecnici del Gestore idrico- operata nel comune intento di preservare e tutelare l'ambiente circostante- sugli impianti nell'area interessata dell'ordinanza, emerge che questi hanno sempre mantenuto la corretta funzionalità. I campionamenti effettuati da ARPAT sono stati effettuati temporalmente a ridosso di un evento piovoso, pertanto i tecnici del Gestore si sono adoperati per analizzare ed osservare tutti gli scarichi dei depuratori, per determinare se questi possano aver influito sulla presenza di valori anomali nei corsi d'acqua circostanti. Si può escludere qualsiasi influenza sui divieti di balneazione nella zona di Ricortola e Ronchi Ponente, dove non ci sono scaricatori a monte del punto di campionamento, ma anche nel Comune di Montignoso, punti di campionamento Cinquale Est e Cinquale Ovest, dove il vicino depuratore di Querceta non è mai andato in by-pass per tutto il mese di maggio. La ricognizione da parte di GAIA ha riscontrato che che nel Comune di Carrara, punto di Marina di Carrara Confine, il depuratore di Fossa Maestra ha attivato il by-pass per le forti piogge il 12 maggio, ma gli esigui quantitativi di scarico rendono scarsamente probabile una influenza decisiva del depuratore sulla non conformità rilevata. Nel Comune di Massa, per quello che riguarda il punto di campionamento Campeggi Ovest, è stato verificato che nei giorni 11 e 12 maggio i depuratori Lavello 1 e Lavello 2 sono entrati in bypass per le intense precipitazioni, pur osservando che la foce del fosso Lavello ricade all'interno di un'area non balneabile del porto di Marina di Carrara. Si ricorda che il bypass negli impianti di depurazione è un sistema comunemente utilizzato, che si attiva solo a seguito di precipitazioni di forte intensità, quando negli impianti affluisce un quantitativo d'acqua straordinaria e in eccesso. L'acqua che transita per il bypass riceve una grigliatura e normalmente una veloce disinfezione che ne abbatte la carica batterica in maniera parziale. Erano già in programma per GAIA S.p.A una serie di interventi, parte dei quali potranno partire nella prossima settimana, dopo un periodo di sospensione dei lavori a causa dell'emergenza Covid-19, per migliorare questi sistemi. Il primo intervento di durata di circa due mesi, realizzerà su Lavello 2 lavori per circa 100 mila euro e attiverà un circuito idraulico parzialmente rivisto, con una maggiore possibilità di accumulo delle acque in eccesso e l'ottimizzazione dei processi di disinfezione dell'impianto. Stessa logica seguirà un intervento simile su Lavello 1, attualmente in fase di progettazione.



Il depuratore Lavello 1, lavora ormai da un anno nella nuova configurazione potenziata, essendosi conclusi a maggio 2019 i lavori di ristrutturazione più significativi previsti sull'impianto, un investimento di oltre 3 milioni di euro comprensivo di tutte le opere di mitigazione ambientale che hanno migliorato il funzionamento complessivo del depuratore.

Accanto alle opere di potenziamento dell'impianto è importante precisare che è sempre stato prioritario per Gaia realizzare le opere necessarie per la riduzione degli odori, anche in risposta alle richieste dei residenti nelle zone limitrofe. La copertura delle vasche di sedimentazione primaria è stata conclusa nei mesi scorsi, adesso GAIA è in attesa dell'autorizzazione necessaria per poter procedere anche alle successive coperture, che riguardano la costruzione delle strutture per il confinamento delle parti di impianto destinate allo stoccaggio dei fanghi, del vaglio e delle sabbie e dei relativi filtri per la purificazione dell'aria estratta. Per realizzare queste coperture è necessario il titolo edilizio, il cui rilascio è previsto in occasione della Conferenza dei servizi, in programma per fine maggio 2020. Queste ultime coperture sono fondamentali ai fini del contenimento degli odori e GAIA è pronta a realizzarle entro 4 mesi dal ricevimento delle autorizzazioni. Nell'impianto, che ha ricevuto l'AUA definitiva, è stata recentemente installata anche una nuova centrifuga ad alto rendimento per la disidratazione dei fanghi.



ARPAT: CAMPIONAMENTI EFFETTUATI SEGUENDO UN CALENDARIO

il controllo ARPAT sulla qualità delle acque di balneazione è finalizzato alla tutela della salute delle persone;

a partire dal 2010, l’Italia si è adeguata alla normativa europea che stabilisce regole ben precise, ed uguali per tutti i paesi dell’Unione Europea, in base alle quali deve essere effettuato il controllo delle acque di balneazione;

con tale normativa, ad inizio della stagione balneare il calendario ufficiale viene comunicato al Ministero della Salute e alla Regione, che approva il calendario dei campionamenti per ogni area di balneazione; il rispetto di questo calendario di campionamento obbliga l’Agenzia ad effettuare i prelievi anche in giorni di abbondanti precipitazioni o altri eventi atmosferici. Questa norma è stata introdotta per impedire la discrezionalità da parte degli enti di controllo degli Stati membri della UE, per evitare che in qualche modo si mascherassero i problemi effettivamente esistenti. Evitare deliberatamente i giorni di campionamento prevedibilmente più critici indicherebbe una qualità dell'acqua migliore di quelle che è in realtà, in maniera ingannevole e quindi vietata dalle norme europee ed italiane.

Quindi i campionamenti devono essere effettuati nelle date previste dal calendario ufficiale approvato e l’eventuale spostamento entro i 4 giorni successivi (comprendendo anche eventuali giorni festivi) potrà essere giustificato solo da “un reale impedimento all’esecuzione dei prelievi (condizioni meteomarine e/o meteorologiche avverse e situazioni di emergenza)” (punto 5 All. 5 DDRT 1725/2020) o per l'emissione di ordinanza di divieto preventivo.

la costa Toscana è suddivisa in 272 aree di balneazione, ed i campionamenti sono svolti, secondo quanto stabilisce il suddetto calendario, in modo scaglionato durante lo stesso mese, anche per ottimizzare le analisi che vengono svolte nell'unico laboratorio microbiologico dell'Agenzia a Pisa.

nei corsi d'acqua che sfociano in mare (particolarmente in Versilia e sulla costiera apuana, ma anche in altre situazioni) si hanno carichi inquinanti fecali determinati da un sistema fognario e depurativo insufficiente. Fino a quando i previsti interventi strutturali indispensabili non saranno realizzati le forti precipitazioni, possono provocare tracimazioni dei sistemi fognari o movimentare carichi inquinanti accumulati in precedenza, determinando un rapido degrado della qualità (in termini igienico-sanitari) delle acque costiere che ricevono tali apporti;

per questo, già da alcuni anni, ARPAT ha fatto presente che nel caso di contaminazioni "prevedibili" con picchi di inquinamento di breve durata occasionati da piogge violente e inondazioni, la legge stabilisce la possibilità/necessità di diramare divieti di balneazione preventivi in presenza di evidenti contaminazioni del mare, anche in assenza di campionamenti da calendario.

Le amministrazioni comunali, in attesa dei necessari interventi strutturali, potrebbero quindi valutare di stabilire (come accade in altre regioni, ad esempio l'Emilia-Romagna) divieti temporanei di balneazione preventivi - a tutela della salute dei bagnanti - , in presenza di giornate di pioggia e nelle zone dove è prevedibile l’apporto significativo di inquinanti fecali da parte dei corsi d’acqua.

sono ormai diversi anni che le polemiche si ripetono in ogni stagione balneare (Versilia 2014 -riviera Apuana 2019), auspichiamo che gli sforzi di tutti siano piuttosto rivolti, ognuno per quanto di sua competenza, a realizzare gli indipendabili interventi strutturali, senza i quali i problemi si ripresenteranno puntualmente ogni anno:

assicurare che tutti gli scarichi di acque reflue (individuando ed eliminando tutti quelli abusivi) siano convogliati in impianti fognari adeguati;

che tutti gli impianti fognari portino i reflui ad impianti di depurazione adeguatamente dimensionati, che tengano conto sia degli effettivi carichi inquinanti potenziali (non solo i residenti, ma anche le consistenti presenze temporanee di turisti) ed anche delle mutate condizioni climatiche (forti piogge) che incidono significativamente sulla portata di reflui accettata dagli impianti di depurazione stessi.

Si coglie infine l'occasione per comunicare che a seguito della approvazione da parte del Ministero della salute di un nuovo metodo rapido per la ricerca quantitativa di E. coli, questa Agenzia si è immediatamente attivata e, nel caso di superamento dei limiti, sarà in grado di fornire i risultati definitivi entro 24 h dall' inizio delle analisi rispetto alle 48 h previste dalla precedente metodica analitica.