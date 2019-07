Diagnosi tempestive per i bambini malati: al Noa arriva il teleconsulto

Massa-Carrara - La Pediatria dell’ospedale “Apuane” di Massa e la Neuropediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana hanno dato vita ad un sistema di teleconsulto che permetterà una diagnosi sempre più tempestiva ed accurata delle patologie dei bambini. La novità è stata presentata nel corso di una conferenza stampa ed è frutto della collaborazione dei due ospedali per arrivare alla messa a sistema di una refertazione a distanza. Grazie al nuovo sistema, che è stato integrato con quello centrale dell'ospedale, acquisire, inviare e ricevere il tracciato

dell'elettroencefalogramma dei pazienti pediatrici sarà un processo più semplice e veloce.



L’obiettivo principale è quello di ottimizzare l’assistenza sanitaria, individuando i modelli organizzativi per le tre aree assistenziali: territoriale, ospedaliera, emergenza. E rappresenta un modo per non spostare il piccolo dal letto, quando malato, e umanizzando, di fatto, le cure offerte dall'ospedale.



Hanno partecipato all’incontro di presentazione i principali “attori” del progetto, per l’azienda Usl Toscana nord ovest: il medico della direzione sanitaria dell’ospedale Susanna Salvetti, il direttore della Pediatria dell’ambito di Massa e Carrara Graziano Memmini, il direttore della Neurologia dell’ambito di Massa e Carrara Carlo Maremmani, il direttore del dipartimento staff della direzione aziendale Alessandro Iala, il responsabile del sistema RIS PACS e della conservazione legale Riccardo Orsini (referente del progetto per l’Asl); per AOUP: i dirigenti medici di Neurologia pediatrica Alice Bonuccelli ed Alessandro Orsini(referente per AOUP).