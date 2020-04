Covid-19, Ant offre consulenze psicologiche a tutti

Massa-Carrara - In queste settimane di emergenza sanitaria nazionale il lavoro della fondazione Ant si fa sempre più intenso. Ant è un ospedale senza muri, con 3mila malati di tumore curati gratuitamente ogni giorno nelle loro case da 23 équipe mediche operative in 11 regioni italiane, compresa la Toscana e il territorio di Massa-Carrara Lucca. Negli ultimi giorni l'assistenza medica domiciliare della fondazione a favore dei pazienti oncologici contribuisce a far sì che il sistema sanitario nazionale possa concentrarsi sull’emergenza in atto in tutto il Paese.



Ant ha inoltre pensato di estendere a tutti i cittadini che ne sentano la necessità il servizio

di consulenza psicologica già attivo per i pazienti oncologici e per i loro familiari: «In questo periodo è più che mai importante togliere il velo del pregiudizio e dello stigma verso la sfera della salute mentale – ricorda la dottoressa Azzurra Galvani, psicoterapeuta di Ant sul territorio di Massa-Carrara-Lucca – non tutti sono in grado di gestire lo stress psicologico e la paura. La situazione attuale potrebbe portare a peggiorare le condizioni patologiche preesistenti in persone già affette da ansia, stress e depressione. È in momenti come questo, che colpiscono psicologicamente tutta la popolazione – sottolinea la psicoterapeuta – che noi di Ant siamo vicini a tutti mettendo a disposizione la nostra professionalità e il supporto psicologico

gratuito, rivolto a chi nell’emergenza sanitaria in atto sente di aver bisogno di uno spazio di ascolto per affrontare lo stress che ogni evento traumatico produce».



Gli psicologi Ant sono a disposizione per consulenze telefoniche che possono essere prenotate per il Nord Italia e quindi anche per la Toscana e il territorio di Massa-Carrara Lucca, al numero telefonico 348 4016943. I cittadini troveranno anche tips e consigli utili per affrontare l’isolamento dal punto di vista emotivo e psicologico sui profili Facebook e Instagram della Fondazione, grazie a una rubrica video a cura del pool di psicologi ANT. Sospesa invece temporaneamente l’attività di prevenzione oncologica gratuita che rappresenta una porzione importante dell’attività istituzionale della Fondazione e della Delegazione ANT Massa-Carrara Lucca.



«L'assistenza medico specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie è attiva anche sul nostro territorio da inizio 2019 – ricorda la Delegata Ant Massa-Carrara Lucca – e può contare sulla presenza di un’équipe sanitaria multidisciplinare. A ciò si aggiunge l’impegno straordinario dei nostri volontari– aggiunge Maria Grazia Menconi – che contribuiscono a fornire informazioni e a promuovere la Fondazione, ma stando a casa, come

previsto dalle disposizioni».



In un momento difficile come questo il presidente di Fondazione Ant Raffaella Pannuti ricorda che: «Come Ant siamo accanto al Servizio sanitario nazionale, ora più che mai, per portare supporto a domicilio ai malati di tumore, in linea con le raccomandazioni per la gestione dei

pazienti oncologici del Ministero della Salute. Tenere a casa le persone fragili è una priorità. A fronte di questo impegno vediamo però venire meno, per le ragioni di sicurezza e opportunità che ben conosciamo, la raccolta fondi legata alle festività pasquali che ogni anno ci consente di sostenere economicamente gran parte delle nostre attività. Per questo chiediamo a tutti di sostenerci con una donazione in una delle tante modalità disponibili».



Infine la la Delegata Ant Massa-Carrara Lucca ringrazia «tutti coloro, e sono in tanti – sottolinea Maria Grazia Menconi – che anche in un momento di emergenza come questo hanno sostenuto la Fondazione acquistando le nostre uova e colombe di Pasqua».



Per sostenere l’attività di Ant sul territorio di Massa-Carra-Lucca è possibile donare tramite IBAN IT 60 Q 08726 13600 000000 190838 BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo intestato a Delegazione Ant Massa-Carrara Lucca. Per informazioni contattare la sede territoriale Fondazione Ant Italia ONLUS Delegazione Massa-Carrara Lucca, via San Remigio di Sotto 16, località Turano a Massa, o telefonare ai numeri: 0585 040532 (sede), 340 488 6674 (Delegata Maria Grazia Menconi) 340 977 3830 (Promoter Stefano Guidoni).