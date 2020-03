Covid-19, a Massa-Carrara la più alta incidenza della Toscana

Massa-Carrara - Già i numeri assoluti sono molto alti per essere una piccola provincia, quelli però proporzionati al numero di abitanti ci descrivono un panorama allarmante. Stiamo parlando dell'incidenza del coronavirus nella provincia di Massa-Carrara rispetto agli altri territori della Toscana. Da una semplice analisi degli ultimi dati comunicati nella serata di domenica 22 marzo dalla Regione, risulta chiaro come la zona apuana sia quella in cui l'incidenza del coronavirus è più alta nel Granducato.



Quella che segue è la 'classifica' con la percentuale di incidenza del covid-19 sul totale della popolazione.



Massa-Carrara: 0,144%

Lucca: 0,092%

Pistoia: 0,074%

Pisa: 0,056%

Grosseto: 0,054%

Siena: 0,053%

Firenze: 0,051%

Prato: 0,050%

Arezzo: 0,045%

Livorno: 0,039%



Chissà se questi dati così alti che riguardano Massa-Carrara e Lucca siano in qualche modo legati all'inquinamento atmosferico. L'incidenza delle malattie polmonari e la conseguente mortalità, infatti, è piuttosto elevata a Massa-Carrara, più che in altre zone della Toscana. È chiaro che una risposta precisa dovrà essere fornita da specifiche analisi epidemiologiche, ma va evidenziato che una recente ricerca della Società Italiana Medici Ambientali (Sime) e pubblicata pochi giorni fa afferma che le polveri sottili permettono al coronavirus di rimanere per più tempo nell'aria, aumentando diffusione nelle zone più inquinate, come la Pianura Padana, dove l'inquinamento è decisamente elevato. Come riportano gli autori dello studio, esiste già una solida letteratura scientifica che correla l’incidenza dei casi di infezione virale, con le concentrazioni di particolato atmosferico.



I medici della Sime chiedono quindi «misure restrittive di contenimento dell’inquinamento» visto che «la velocità di incremento dei casi di contagio che ha interessato in particolare alcune zone del Nord Italia, potrebbe essere legata alle condizioni di inquinamento da particolato atmosferico che ha esercitato un’azione di carrier e di boost», ovvero un'azione di veicolo e di impulso.