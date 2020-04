Coronavirus, un lettore:«Dati divergenti che non permettono di capire il fenomeno»

Massa-Carrara - Pubblichiamo di seguito l'appello di un lettore che chiede di ottenere più informazioni circa lo stato del contagio da Covid-19 nel Comune di Carrara. In merito, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi fa sapere di aver attivato un nuovo servizio per la trasmissione dei dati(ne parliamo sotto l'appello del signore).



"Salve - si legge nell'appello del lettore - mi rivolgo a voi per sapere se è possibile conoscere più nel dettaglio la situazione dei contagi nel Comune di Carrara. Quotidianamente vengono fornite cifre divergenti fra Regione, Asl e comunicati del Sindaco.

Di sicuro tutti i giorni i casi riferiti sono numerosi, in alcuni giorni numeri da ...Lombardia.

Non è una mera curiosità statistica, ma ritengo doveroso che, pur nel massimo rispetto della privacy (quindi nessun vuol conoscere il nome dei deceduti e dei contagiati) la cittadinanza abbia conoscenza della portata progressiva del fenomeno anche per fasce di età,oltre alla attuale collocazione dei malati (Terapia intensiva, ospedale, isolamento domiciliare).

Meglio sarebbe, sempre rispettando come detto la privacy, conoscere dove sono avvenuti i contagi (RSA, posti di lavoro,casa ecc.)".



Informazione e comunicazione

In merito a quanto riferisce il signore, e che possiamo confermare in quanto giornalisti, si rende noto che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha deciso di istituire una struttura speciale preposta alla trasmissione dei dati relativi al Covid 19.

La struttura sarà coordinata dalla dottoressa Carla Rizzuti, dell’Assessorato al diritto alla Salute della Regione Toscana, che ne curerà l'organizzazione.

La decisione è stata presa dal presidente Rossi in qualità di Autorità regionale di Protezione civile e segna un punto di svolta nella procedura di acquisizione e e trasmissione delle informazioni al Dipartimento nazionale con lo scopo di ridurre al minimo i possibili errori di reperimento e classificazione dei dati.



In una lettera ai direttori generali delle tre Aziende sanitarie locali, il presidente Rossi ha chiesto di individuare, per ciascuna Asl, un unico referente per l'attività di ricognizione e monitoraggio della varia casistica legata all’emergenza sanitaria in corso.

Si specifica poi che il processo di elaborazione e di trasmissione dei dati ai vari soggetti regionali e nazionali destinatari delle informazioni si dovrà concludere facendo capo all'Autorità di protezione civile regionale e all’unità di crisi regionale.