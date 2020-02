Coronavirus, la politica si attiva per affrontare la situazione

- Se ilsi diffondesse solo pronunciandolo, oggi ci sarebbe una vera e propria pandemia. Non è così fortunatamente, ma l'allerta su questo nuovo virus è massima. Oggi in Regione si è discusso degli impegni che la politica intende assumersi per assicurare che il batterio non raggiunga le persone più deboli, come gli anziani e i soggetti che presentano già delle difficoltà nell'apparato respiratorio. A Massa la famiglia del lodigiano ritrovata a Massa nella zona della Partaccia resta sotto osservazione. E sono buone le condizioni dell'uomo ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale della Spezia Al termine del lungo confronto seguito alle dichiarazioni dell'assessore toscano Stefania Saccardi in merito al Coronavirus, l'Assemblea regionale ha approvato a larga maggioranza gli atti presentati nel corso dei lavori rispettivamente da Pd, gruppo Misto e Italia Viva; da Sì–Toscana a Sinistra; Forza Italia; Fratelli d'Italia.Lafrutto del lavoro 'allargato' e unitario tra i capogruppo esprime pieno sostegno a personale e volontari nella gestione della situazione di emergenza, e impegna la Giunta regionale a proseguire ogni iniziativa utile a tutelare al meglio la salute di chi si trova in Toscana (inclusi gli operatori sanitari e i volontari); a mettere a disposizione del sistema sanitario regionale "ogni mezzo utile" a prevenire la diffusione della sindrome causata da Coronavirus; a garantire una "quanto mai efficiente presa in carico dei casi di sospetto contagio".Respinto invece l'ordine del giorno della Lega che impegnava "a scopo precauzionale" la Giunta, tra l'altro, all'emanazione di un provvedimento urgente finalizzato alla chiusura di nidi, servizi educativi per l'infanzia e scuole di ogni ordine e grado e anche ad attivarsi nei confronti degli enti locali e dei cittaidni e anche con il Governo, circa le strutture nella disponibilità pubblica idonee a superare la temporanea misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Da qui il commento al vetriolo del partito: "Nonostante avessimo trovato un sostanziale accordo con Italia Viva-si legge nella nota di- al momento del voto, qualcuno(leggi la Sinistra)ha avuto paura ed ha fatto mancare il numero legale, rimandando così ogni deliberazione in Commissione, quindi ritardando di settimane una decisione che doveva, viceversa, stante la situazione emergenziale, essere presa immediatamente."In aula l’assessore regionale al diritto alla saluteha tranquillizzato e invitato inoltre i donatori di sangue a continuare a donare: "I donatori devono comportarsi come sempre, seguendo il fondamentale criterio dell’autosospensione in caso di sintomi da raffreddamento e febbre o altri sintomi simili. Un rallentamento delle donazioni legate a timori che sono ingiustificati, potrebbe avere ripercussioni serie sull’efficienza del sistema”.L'incontro con i sindacatiOggi (26 febbraio) si è svolta nella sede direzionale via Cocchi a Pisa una riunione tra la direzione dell'Asl Toscana nord ovest, insieme ad alcuni componenti dell'unità di crisi aziendale, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Anche in questo ambito è stato fatto il punto della situazione e sono state illustrate le misure di prevenzione adottate per il Coronavirus "Covid-19".L’unità di crisi aziendaleE’ stata invece posticipata a domani (giovedì 27 febbraio) alle ore 15.30 l'unità di crisi aziendale, formata dalla Direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali (compresi i medici di medicina generale) coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”.Nel corso dell'incontro verrà fatto il punto della situazione nei cinque ambiti territoriali.L’unità di crisi aziendale è in costante collegamento con la task force regionale che ha sede nell'assessorato in via Alderotti e con l'unità di crisi regionale, con sede in Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sede della giunta regionale.Caso Partaccia – Marina di MassaSi conferma che in località Partaccia – Marina di Massa ci sono soltanto due persone in sorveglianza attiva e non più famiglie, come indicato da alcuni organi d’informazione.Sciacallaggio Coronavirus: finti addetti Asl propongono tamponi a domicilioL'Azienda USL Toscana nord ovest mette in guardia dalle azioni di sciacallaggio che sono state segnalate ieri (25 febbraio 2020) in particolare nella zona di Piombino e dell'Isola d'Elba, dove diversi cittadini riportano di essere stati contattati da una sedicente dottoressa Dominici che, dopo aver fatto loro una sorta di anamnesi via telefono avrebbe proposto una visita a domicilio per effettuare il tampone alla ricerca del Coronavirus.L'Asl precisa che non esiste alcun medico dipendente dell'Azienda che risponde al nome di Dominici e che non si effettuano verifiche telefoniche sullo stato di salute dei cittadini.Si ribadisce che per contrastare la diffusione del Coronavirus i modi di contatto tra strutture sanitarie e cittadini sono i seguenti.I cittadini che necessitano di informazioni e chiarimenti, devono rivolgersi al numero verde 800.55.60.60 (selezionare opzione 1), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Rispondono operatori adeguatamente formati. Sempre per avere informazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute e attivo 24 ore su 24. A questo numero rispondono anche mediatori culturali che dialogano con i cittadini cinesi.I cittadini che, invece, devono effettuare la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Coronavirus o di essere rientrati dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, devono telefonare al numero unico della Asl Toscana nord ovest 050-95.44.44 (attivo dalle 8 alle 20 con personale e dalle 20 alle 8 con segreteria telefonica), a cui rispondono medici della sanità pubblica.Da segnalare che è stata realizzata anche da parte dell’Asl una casella di posta elettronica dedicata ai medici di medicina generale, che possono segnalare in maniera diretta i casi eventualmente da attenzionare per la sorveglianza sanitaria.Una pagina dedicata al Coronavirus sul sito dell’Asl Toscana nord ovestSul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest è stata attivata una pagina con tutte le informazioni che riguardano la diffusione in Toscana del Coronavirus. Al seguente link (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/4568-gestione-del-paziente-con-sospetto-di-polmonite-da-nuovo-coronavirus-2019-ncov) sono disponibili, tra gli altri contenuti, i numeri di telefono da chiamare per avere informazioni, il numero da chiamare per segnalare la propria situazione di paziente a rischio, le precauzioni da seguire per gestire l’isolamento fiduciario a domicilio, le ordinanze della Regione Toscana, tutte le informazioni utili, i bollettini di aggiornamento dell’Asl Toscana nord ovest, i dati ufficiali dell’Oms sulla diffusione del Coronavirus in tutto il mondo.Sono attivi anche i canali social network dell’Asl: facebook, twitter e instagram.A seguito della nota di rassicurazione del sindaco di Massa , anche il presidente del consiglioè intervenuto nel merito, chiedendo alle istituzioni di osservare i protocolli socio-sanitari posti in essere dalla Regione. “Io sono tra quelli che non considera una nostra emergenza il Coronavirus – commenta - ma che sicuramente chiede molta attenzione ai protocolli di prevenzione, poiché essendo un virus nuovo privo di vaccino, in caso di proliferazione dello stesso, potremmo essere esposti ad un vero e proprio collasso socio-economico-sanitario. Per questo motivo, mi appello a tutte le istituzioni affinché garantiscano il rispetto delle norme e dei provvedimenti assunti dalla Regione Toscana. Quindi, riassumendo, anche se nella nostra città non ci sono casi conclamati di contagio, è indispensabile seguire i protocolli socio-sanitari, tra i quali, quello che stabilisce i comportamenti da tenersi in caso di arrivo di cittadini provenienti da zone dichiarate rosse, cioè a rischio”.