In totale dai cacciatori toscani donati 20.000 euro per l'acquisto di respiratori

Massa-Carrara - La Federcaccia provinciale di Massa Carrara ha devoluto 2.500 euro per l’acquisto di due respiratori per la sanità toscana. Complessivamente in tutta la regione raccolti 20 mila euro e in tutta la penisola 100.000 mila per l'acquisto di respiratori.

Lo ha comunicato tramite Facebook l’avvocato Stefano Galeotti, presidente della sezione Federcaccia di Massa Carrara anche a nome dei ventuno presidenti delle sezioni comunali.

Un altro esempio tangibile e concreto dell’impegno dei cacciatori al fianco di chi lotta contro l’epidemia di Covid-19.