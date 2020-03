Coronavirus, il boom della "spesa on line"

- È vero che fare la spesa è uno dei pochi motivi consentiti per uscire di casa. Ma, visti i tempi, meglio forse evitare e fare tutto direttamente dal proprio computer o smartphone?Le principali insegne della grande distribuzione permettono infatti di fare la spesa online con consegna a domicilio: Esselunga, Conad, Carrefour, Coop e Lidl , ad esempio, offrono questo servizio anche nella nostra provincia.Ordine online e consegna a domicilio: è la formula di Esselunga a casa. Nel carrello virtuale si può mettere di tutto, dai generi alimentari ai prodotti per la cura della casa. Ma anche Esselunga sta riscontrando delle difficoltà nel far fronte alle tante richieste di questi giorni.Il numero di ordini online – scrive la società sul suo sito – è molte volte superiore alla media. Nonostante i magazzini siano al lavoro 24 ore al giorno non è sempre possibile consegnare nei tempi consueti.La consegna è gratuita per le persone con disabilità e scontata per chi ha più di 70 anni di età. Il servizio è attivo solo nelle aree servite presenti in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto.Anche Conad offre la possibilità di fare la spesa online, direttamente sul suo sito. Il servizio si chiama “Al tuo servizio”. C’è un’ampia scelta di generi alimentari, prodotti per la casa e cancelleria. C’è una soglia minima di 40 euro di spesa. Sono poi previste riduzioni sul costo di consegna in base a quanto si spende e consegne gratuite per anziani e disabili.La spesa online con Conad “Al tuo servizio” può essere fatta solo nei punti vendita delle seguenti province: Arezzo, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Firenze, Frosinone, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Napoli, Nuoro, Olbia-tempio, Oristano, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sud Sardegna, Viterbo.La spesa online con consegna a domicilio di Coop si chiama EasyCoop. Il servizio è attivo solo in alcuni dei territori delle cooperative aderenti a Coop Alleanza 3.0, quasi tutti nel Nord. Si può infatti fare la spesa online con Coop solo nelle province di Roma, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Padova, Treviso e Venezia.Il funzionamento è lo stesso: ordini online e ricevi la spesa a casa, scegliendo la fascia oraria preferita per la consegna, al netto delle difficoltà di questi giorni.A Carrefour la coda si fa anche per la spesa online. Visti i numerosi accessi degli ultimi giorni, il marchio francese della grande distribuzione ha deciso di razionalizzare anche l’accesso al sito. Non appena si accede alla pagina del servizio viene infatti chiesto di mettersi in coda (virtuale). E le attese durano anche più di un’ora. Inevitabile in tempi di epidemia. Una volta entrati, il servizio offre piena scelta di prodotti e di modalità di consegna a domicilio della spesa fatta online.Anche Lidl offre la possibilità di fare la spesa online con consegna a casa. Ordine online, articoli selezionati da uno shopper dello staff di Lidl e consegna all’orario selezionato. Lidl offre anche la consegna gratuita sulle prime 4 spese utilizzando il codice promozionale “LIDLCASA24”.Il servizio è disponibile nelle seguenti aree: Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Firenze,Forlì, Genova, Latina, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pisa, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Savona, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia Mestre, Verona, Vicenza._______________

NICOLA MOROSINI