Coronavirus, due tamponi positivi in provincia di Massa-Carrara

Massa-Carrara - Sono due i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati tra ieri sera e stamani sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, entrambi in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, ma per loro sono scattate le necessarie misure di prevenzione.



Nel primo caso si tratta di un settantenne di Albiano Magra, nel Comune di Aulla in Lunigiana: è un musicista che si è recato per un concerto a Codogno, nel lodigiano in Lombardia, nella “zona rossa” di diffusione del virus. Dopo il suo rientro si è messo in autoisolamento domiciliare dove si trova tutt’ora. Il tampone effettuato su di lui è positivo. Al momento accusa uno stato febbrile, ma le sue condizioni sono buone.



Il secondo nuovo caso si è registrato a Carrara. Si tratta di una 65enne di Codogno arrivata nella città apuana dove possiede una seconda casa. La signora, giunta in auto, è sempre rimasta all’interno del proprio domicilio carrarino. Al momento ha tosse ed un leggero stato febbrile e ieri sera il suo tampone è risultato positivo. E’ scattata la profilassi prevista, ma in questo caso, non avendo avuto ulteriori contatti con altri, non è necessario ampliare il raggio degli accertamenti.



Continua intanto con l’isolamento domiciliare e non ha più febbre il 44enne di Torre del Lago rientrato con positività da Vò Euganeo, in Veneto. Per nessuna delle tre persone si è reso necessario il ricovero in ospedale.