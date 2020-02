Coronavirus, disdette negli alberghi di Massa-Carrara

- È notizia di queste ore: la fiera TirrenoCT., in programma questo fine settimana a Carrarafiere, è stata rinviata nei giorni dal 29 marzo al 1° aprile. “Visto il veloce avvicendarsi di notizie circa il rischio di contagio da coronavirus abbiamo ritenuto opportuno rinviare un evento così importante per numeri in segno di responsabilità e rispetto nei confronti dei nostri espositori e dei visitatori stessi”. Commenta così Paolo Caldana, l’amministratore delegato di Tirreno Trade, società che organizza l’evento. ( Qui la notizia pubblicata nel pomeriggio Un duro colpo per l’economia e il turismo apuano perché “eventi come questi sono come una boccata d’ossigeno per noi albergatori – ha spiegato allaSabrina Giannetti di Federalberghi – soprattutto in questo periodo, dato che fiere come questa consentono di “risollevarci” economicamente”. Proprio in questi minuti i professionisti dal mondo dei ristoranti, bar, alberghi, pizzerie, gelaterie e pasticcerie provenienti da tutt’Italia stanno cancellando le prenotazioni negli hotel della provincia. “Le disdette sono arrivate – continua Giannetti - noi non possiamo fare altro che annullare gratuitamente le prenotazioni dei nostri clienti, sperando in un loro ritorno e in una loro prenotazione per il mese prossimo”.Anche viaggi d’istruzione, uscite e gemellaggi sono stati sospesi fino al 15 marzo per le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte firmato dal Governo nei giorni scorsi in relazione alla questione Covid-19. Non sappiamo con certezza se a Massa-Carrara sono state disdette gite scolastiche di alunni provenienti dagli istituti del nord Italia, "ma - conclude la presidente di Federalberghi Giannetti - ci rendiamo conto del momento delicato che stiamo vivendo da quando il virus si è diffuso anche nel nostro paese. Non ci voleva, ma capiamo benissimo la situazione e siamo fiduciosi, speriamo che l’emergenza possa risolversi. Noi, nel frattempo, cerchiamo di guardare avanti”.