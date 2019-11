Massa-Carrara - Codice giallo per temporali e vento su tutta la provincia oggi martedì 5 novembre. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in estensione dal nord ovest al resto della regione toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la regione per vento, temporali forti (specialmente in Lunigiana fino alle 17) e per mareggiate su tutta la costa fino alla mezzanotte.



Il meteo della giornata di oggi mostra un tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco, più consistenti a ridosso delle Apuane. Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento con fenomeni che tenderanno a farsi più deboli e sporadici per poi isolarsi sulle aree montuose, mentre lungo la costa si estenderanno da Ovest parziali schiarite, un po' più ampie verso sera, quando assisteremo ad una generale attenuazione delle precipitazioni.



Le temperature minime sono in rialzo, le massime in diminuzione specie nell'interno. Zero termico fino a 2000-2200 metri. Venti Sud-occidentali (Libeccio) con raffiche localmente forti si verificheranno nel pomeriggio lungo la costa e sui crinali. Mare da molto mosso passerà a localmente agitato, possibili mareggiate lungo il litorale apuo-versiliese.



(foto d'archivio)