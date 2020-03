Codice giallo, allerta vento sulla Toscana. Neve a bassa quota, rischio ghiaccio

Massa-Carrara - Un'area di bassa pressione sulla Sicilia richiama masse d'aria fredda verso la Toscana: allerta codice giallo per rischio forte vento di Grecale. Oggi e domani, mercoledì e giovedì, inoltre possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici.

Mari fino a molto mossi in Arcipelago, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord-est.

Precipitazioni nevose in Appennino, nell'aretino e sui rilievi meridionali (quota neve intorno a 300-500 m). Accumuli poco abbondanti.



Nella notte e nella mattina di domani, giovedì, deboli nevicate fino a bassa quota (300-500 m) sulle zone appenniniche e sul centro-sud della Regione Toscana, possibile nevischio anche sulle zone di pianura. Nel corso della giornata quota neve in rialzo fino a 600-800 m (quote più basse sull'Alto Mugello). Accumuli poco abbondanti in collina e montagna.



Dal Cerreto, intanto, giungono le prime immagini di grandi nevicate.