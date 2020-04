Cento confezioni per farmacia, a Massa-Carrara mascherine esaurite in poche ore

Massa-Carrara - È iniziata ieri mattina in Toscana la distribuzione gratuita di mascherine presso tutte le farmacie del territorio. Distribuzione durata, in tutta Massa-Carrara, solo poche ore. I cittadini apuani hanno approfittato dell'iniziativa della Regione Toscana per correre a ritirare il proprio pacchetto ma, naturalmente, molte famiglie non sono state accontentate. Infatti - come dichiara la maggior parte dei proprietari - il numero di pacchi era davvero esiguo, e ancora non è chiaro ogni quanto verrà effettuato il rifornimento. Per il ritiro - fanno sapere i farmacisti della zona - è sufficiente presentare la propria tessera sanitaria e l'erogazione avviene come dpc (distribuzione per conto).



Alla Farmacia Biso di Carrara della dottoressa Maria Paola Nicolai erano stati consegnati 80 pacchi da 5 mascherine ciascuno. "I nostri 120 pacchi - racconta invece la dott.ssa Agnese Cecchinelli della Farmacia Sinisi di Marina di Carrara - sono terminati entro le 10. L'affluenza è stata massima".



Stessa situazione per la Farmacia Nobile di Marina di Massa, come spiega la dott.ssa Sara Cappè: "Le confezioni sono terminate in pochissimo tempo. Ci hanno informato che domani pomeriggio potrebbe esserci una riconsegna, ma non ne abbiamo la certezza". Alla Farmacia Della Tommasina di Massa è stato invece suggerito che il rifornimento potrebbe avvenire con frequenza quotidiana.



Cambia poco la situazione in Lunigiana dove, ad esempio, alla Farmacia Silvestri Dr. Roberto un centinaio di confezioni è stato distribuito in un'ora. Nelle prossime ore, probabilmente, verrà fatta più chiarezza su entità e frequenza dei rifornimenti che, a questo punto, si rendono assolutamente necessari.



FORZA ITALIA CONTRO LA REGIONE SULLA DISTRIBUZIONE PRESSO I SUPERMERCATI

Piovono intanto le critiche da Forza Italia, con l'on. Deborah Bergamini, deputata eletta nel collegio di Massa Carrara, e il vicepresidente dell'Assemblea toscana, Marco Stella, che stanno presentando interrogazioni rispettivamente alla Camera e al Consiglio regionale. "Nelle farmacie le mascherine vengono 'smarcate' - sottolineano Bergamini e Stella - perché viene utilizzata la tessera sanitaria dell'utente che va a ritirarle. La situazione cambia quando ci si reca presso i supermercati della Gdo. Qui non vengono smarcate le mascherine che vengono consegnate, perché è ovvio che un supermarket non abbia la possibilità di registrare i codici fiscali delle persone, quindi non si sa quale sia l’esatto numero di mascherine consegnate. Si corre il rischio che diverse persone tornino tre, quattro, cinque volte a prenderle, visto che nessuno vigila sulle quantità donate, lasciandone altre senza dispositivi di protezione. La cosa che lascia più perplessi, però, è che le mascherine non vengono consegnate agli utenti, se non fanno la spesa. Sembra una sorta di fidelizzazione del cliente, non una campagna di salvaguardia della salute dei cittadini toscani".



Polemiche anche da parte del coordinamento comunale di Massa di Forza Italia: "Questa mattina, la nostra vice coordinatrice comunale Sonia Castellini ha documentato con tanto di audio e di video quella che è la più grande assurdità. I dipendenti regionali addetti alla consegna delle mascherine le rilasciano solo a chi ha effettivamente effettuato acquisti. Quindi, se non spendi non vinci le mascherina. Dai video si vede anche che anziché fornire informazioni sul loro corretto uso, si limitano a “lanciarle” nel carrello della spesa. Non viene richiesta la tessera sanitaria e quindi si può passare tranquillamente da un supermercato all'altro a fare incetta di mascherine".