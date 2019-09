Case vacanze in vendita: i consigli di Tecnocasa

- Negli ultimi anni gli investimenti immobiliari hanno riacquistato un rinnovato fervore che consente di poter contare su un mercato dinamico e conveniente. Tantissimi privati e famiglie hanno avuto modo, di conseguenza, di investire i propri patrimoni sull'acquisto di una casa vacanza; essa è spesso considerata il mix perfettamente bilanciato fra proprietà ad alta rendita - soprattutto se connessa a luoghi turistici e spesso frequentati durante a stagione estiva - e un buon rifugio in cui scappare dal caos metropolitano per un week-end fuori porta.Il calo dei prezzi medi di mercato, insomma, ha portato ad un boom di ricerche estese a tutte le zone d'Italia: dal nord al sud non mancano acquirenti interessati a un investimento stabile "sul mattone." Per questo motivo abbiamo deciso di analizzare da vicino i punti focali di una scelta economica del genere e per farlo ci siamo rivolti agli esperti del settore.Trovare la casa dei propri sogni non è impresa facile. E' necessario, infatti, poter contare su professionisti che abbiano voglia di costruire insieme a te la soluzione migliore e più adatta alle tue esigenze; Tecnocasa ha investito fondi di ricerca nella sua esperienza pluriennale al fine di creare una rete lavorativa che - inizialmente legata alla realtà milanese - ha saputo poi espandersi con capillarità su tutto il territorio nazionale. Con oltre 80.000 annunci presenti sul portale online il leader del settore Tecnocasa è riuscito magistralmente a far parlare positivamente di sè, soddisfacendo migliaia di clienti nel nostro Paese.Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere i consigli più utili e smart provenienti direttamente dalla loro affidabilità e dalla loro esperienza. Se anche tu sei indeciso sul tuo prossimo investimento, sei nel posto giusto. L'argomento di oggi è: case vacanze in vendita Il primo consiglio utile da tenere a mente riguarda la posizione in cui si desidera acquistare la propria seconda unità abitativa. Se si predilige il mare si avrà un numero maggiore di eventuali richieste d'affitto durante la stagione estiva, nonché una buona possibilità di passare le vacanze nelle zone marittime che ami di più! Tecnocasa, quindi, consiglia di visionare il proprio catalogo online ricco di proposte interessanti e corredate da tutte le informazioni necessarie per guidarti in una prima selezione. Le regioni privilegiate? Meridione e isole, per godere di panorami da sogno.La montagna, al contrario, richiede una struttura moderna, ben isolata e corredata da tutti i comfort da tenere in considerazione quando si decide di passare del tempo in alta quota. Valutare lo status dell'abitazione, dunque, è di fondamentale importanza per acquistare un articolo immobiliare che sia in grado di regalare alla vista panorami spettacolari, sempre tenendo in considerazione i collegamenti con il centro cittadino più vicino. Le regione più ambita è il trentino Alto Adige, ma non mancano appassionati di piste sciistiche che optano per l'Abruzzo o l'entroterra laziale.Tecnocasa sa quanto sia importante guidare i propri clienti nella scelta del migliore investimento possibile; questo perché capita spesso di avere in mente un progetto che necessita la miglioria di professionisti, consapevoli delle necessità medie di ogni singolo interlocutore commerciale.Di conseguenza, fra la not-to-do list del leader del settore immobiliare, non mancano alcuni spunti di riflessione che possono aiutarti a monitorare la realizzazione e la convenienza del tuo investimento progettuale.Ricorda sempre che, sebbene si tratti di una casa vacanza, i costi di gestione rimangono elevati e pari a quelli della tua prima unità abitativa. Valutare bene la posizione in cui si decide di acquistare permette di massimizzare le spese, comprendendo le principali problematiche ingenerate dal clima, dalla lontananza dalla propria dimora principale, e dal tempo che si vuole trascorrere nella casa vacanza.Avere un'idea chiara consente di ottimizzare il proprio budget, avendo modo di non optare per un acquisto poco adatto al proprio stile di vita e alle proprie necessità. Il consiglio di Tecnocasa, in questo caso specifico, è quello di trovare tutte le informazioni principali sull'immobile di tuo interesse direttamente sul portale online. Con ricche descrizioni riguardanti le principali specifiche tecniche di ogni possibile alternativa, il sito di Tecnocasa consente di visionare i tuoi candidati con foto chiare e dettagliate. Buona ricerca!