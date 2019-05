Aumentano gli infortuni sul lavoro a Massa-Carrara nel primo trimestre

Paolo Bruschi (Anmil): «Questi dati confermano la gravità del fenomeno infortunistico»

Massa-Carrara - Sono in aumento gli infortuni sul lavoro in tutta la Toscana e a Massa-Carrara nei primi tre mesi del 2019. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, infatti, le denunce all'Inail sono aumentate dello 0,9% nella provincia apuana: da 567 si è passati ai 572 di quest'anno. Lo dice l'elaborazione effettuata da Anmil, l'associazione lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Le malattie professionali denunciate, invece, sono in calo del 3%, passate da 199 a 193.



«Pochi giorni fa in tutta Italia – commenta Paolo Bruschi, presidente territoriale Anmil – si è festeggiato il 1° Maggio, festa dei lavoratori, anche se per noi ha avuto ben poco il sapore della festa, perché, purtroppo di lavoro si continua a morire e a infortunarsi. Già nel 2015, sul finire della grave crisi economica, le morti sul lavoro avevano fatto registrare una crescita del 9,8%, proseguita poi nel 2017 con un +1,1%, per culminare nel 2018 con un incremento del 10,1% attestandosi su quota 1.133 morti vale a dire 3,1 decessi ogni giorno. Purtroppo anche i recentissimi dati relativi al primo trimestre del 2019, forniti dall’Open Data Inail, a livello nazionale, il numero dei morti si attesta sui 212 come nel solito periodo del 2018 mentre gli infortuni hanno registrato un sensibile aumento del 1,9% rispetto al solito periodo dell’anno scorso. La crescita è stata generalizzata a tutti i livelli a partire da quelli in itinere, passando per l’industria e servizi per finire all’agricoltura dove si è avuto l’aumento maggiore con un +9,3%. Mentre nella nostra regione abbiamo avuto un aumento di infortuni del 4,4%, 10 morti, uno in più dello scorso anno, e un decremento del -4% delle malattie professionali denunciate. Nella nostra provincia gli infortuni denunciati sono stati 572 con un aumento dello 0,9% rispetto al solito periodo del 2018, fortunatamente non abbiamo avuto infortuni mortali e le malattie professionali hanno visto una diminuzione del 3%. Davanti a questi numeri – prosegue Paolo Bruschi - a nome delle centinaia di migliaia di vittime del lavoro nel nostro paese rivolgiamo un accorato appello ai rappresentanti delle massime istituzioni in materia a condividere un impegno comune che veda ciascuno adoperarsi concretamente per un medesimo obiettivo: quello in cui la sicurezza sia per tutti un valore aggiunto ed un investimento, non un costo che fa bene al lavoratore, al datore di lavoro e alla società, nel rispetto della dignità dei lavoratori. Serve, dunque quel salto di qualità, un cambio di rotta che renda concrete ed efficaci le numerose dichiarazioni di intenti che i numeri dimostrano essere solo parole al vento».