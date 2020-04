Massa-Carrara - Per l’emergenza coronavirus l'Asl Toscana nord ovest ha assunto 551 operatori a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la provincia di Massa-Carrara, il nuovo personale sanitario assunto ammonta a 126 unità così suddivise: per la zona delle Apuane 15 medici, 61 infermieri, 21 operatori socio-sanitari 6 tecnici sanitari; per la zona della Lunigiana 2 medici, 14 infermieri, 1 operatore tecnico, 6 operatori socio-sanitari. «Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà» commenta l'azienda sanitaria.