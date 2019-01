Asl, il nuovo direttore è Letizia Casani. Via libera dalla conferenza dei sindaci

Il nominativo è stato proposto dalla Regione Toscana, prende il posto di Maria Teresa De Lauretis. Saccardi: «Il confronto porta risultati positivi»

Massa-Carrara - “La conferenza dei sindaci dell’Asl Toscana nord ovest che ho presieduto oggi ha dimostrato come il confronto porti a risultati positivi”. Così l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi ha chiuso la seduta di oggi ringraziando i sindaci per il loro contributo al percorso di nomina del nuovo direttore generale della Asl che ora approderà in terza commissione regionale.



“La scelta di candidare l’attuale direttore amministrativo, la dottoressa Maria Letizia Casani è frutto della volontà di puntare su professionalità e capacità, nonché sulla continuità rispetto ad un percorso iniziato dalla dottoressa De Lauretis in un territorio difficile sia per le dimensioni, sia per la varietà morfologica. “Ho preso l’impegno, anche a nome di Letizia Casani, di incontrare, nei diversi territori, le conferenze dei sindaci per individuare le priorità che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi seguendo le indicazioni del Pal”.



Soddisfazione per come si sono svolti i lavori della conferenza, l’ha espressa il presidente Samuele Lippi. “Anche oggi la conferenza è stata concreta, come già aveva dimostrato con l’approvazione all’unanimità del Pal”. “Infatti – prosegue il presidente – la convergenza sul nome della dottoressa Casani è stata pressoché unanime confermando e sostenendo la scelta della continuità, tenendo conto delle prerogative della Giunta Regionale e della Conferenza dei sindaci”. “Ringrazio l’assessora per aver accolto l’invito a confrontarsi nelle prossime settimane, insieme alla nuova direzione, con i territori”.



CHI È MARIA LETIZIA CASANI

Nata a Ortonovo (SP) nel 1964, è sposata con due figli. Si è laureata in Economia e Commercio all'Universita` degli Studi di Pisa. Ha quindi svolto attività di revisione contabile presso la società multinazionale "Reconta, Ernst & Young" ed ha prestato collaborazione didattica e scientifica al corso di "Revisione Aziendale" tenuto presso la Facolta` di Economia e Commercio dell'Universita` degli Studi di Pisa. Dal 1993 al 2001 ha lavorato come collaboratore amministrativo nella ex Asl 25 Val di Cornia e successivamente presso la Asl 6 di Livorno. Dal 2002 ha prestato servizio, sempre nella Asl 6, con la qualifica di dirigente amministrativo a tempo indeterminato e con funzioni di coordinamento.

Dal 2004 al 2006 ha ricoperto l'incarico di direttore dell'unità operativa Controllo di Gestione. Dal 2006 al 2007 è stata direttore dell'unita` operativa "Gestioni Economiche e Finanziarie". Dal 2008 poi è stata direttore amministrativo della USL 5 di Pisa e dal 2015 è stata nominata responsabile della sezione territoriale area vasta nord ovest di Estar.

Oltre alle docenze e alle pubblicazioni, la dottoressa Casani ha frequentato il corso per direttori generali, amministrativi, sanitari e dei servizi sanitari della Scuola Sant'Anna di Pisa.