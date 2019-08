Arriva `Sos Unità Mobile` fuori dai locali della movida apuana per sensibilizzare i più giovani

Massa-Carrara - Dopo 15 anni nella provincia di Massa-Carrara ritorna un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare, informare ed educare i giovani sui rischi della guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Il progetto “Sos Unità Mobile”, realizzato con fondi della Regione Toscana e Asl, promosso dal servizio sanitario della Toscana-SertD zona apuane, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e la Comunità terapeutica Monte Brugiana, si colloca nell’ambito degli interventi pianificati dall’Osservatorio prefettizio sulle dipendenze che ha visto favorevoli i tre comuni di costa e le forze dell’ordine.



L’iniziativa prevede la presenza di una postazione che sottoporrà coloro che lo vorranno alla misurazione del tasso alcolico con l’etilometro. “La finalità è quella di far capire ai più giovani che può bastare un bicchiere per mettere a rischio sè stessi e gli altri - ha spiegato il vicario del Prefetto, Giuseppe Larosa - ed è importante spiegargli quali potranno essere le conseguenze del loro gesto”. Le postazioni di unità mobile saranno presenti l’8 agosto a Montignoso nel piazzale adiacente alla discoteca Beach Club di Cinquale, il 22 agosto a Marina di Massa davanti alla discoteca “Essenza” e il 20 settembre in Piazza Inglostad a Marina di Carrara dalle ore 22 alle 3 del giorno dopo. Durante questi piccoli controlli i ragazzi potranno capire che cosa succede al loro organismo quando assumono bevande alcoliche, quali possono essere le conseguenze di una “notte brava” e sarà distribuito del materiale informativo con un piccolo questionario anonimo per raccogliere alcune testimonianze utili per capire se il messaggio di sensibilizzazione ed educazione è stato percepito.



L’iniziativa, hanno precisato promotori del progetto, prende spunto dai numerosi fatti di cronaca che si leggono tutti i giorni sui giornali soprattutto nella stagione estiva. Infatti, nella notte tra venerdì e sabato scorso, nella zona compresa tra Viareggio e Massa, sono state sequestrate circa dieci patenti di ragazzi trovati alla guida sotto l’effetto di alcool. “Un progetto - dicono i rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza - che ci offre un supporto di natura tecnica e che ci aiuta a prevenire quello che è un fenomeno in aumento”.