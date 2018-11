Il medico carrarese dell'associazione dei "Nuotatori del tempo avverso" tra le onde di Marina di Massa lo scorso lunedì poco prima della bufera che ha causato ingenti danni in tutta la provincia apuana

Massa-Carrara - Si è tuffato in mare durante la tempesta di una settimana fa. È successo lunedì scorso, il giorno di quello che in molti hanno definito «un uragano» e che ha causato ingenti danni in tutta la provincia di Massa-Carrara. Un paio di ore prima che si scatenasse la bufera, a Marina di Massa, sulla spiaggia di fronte al Don Gnocchi, il medico odontoiatra carrarese, Elvino Vatteroni, 72 anni, ha sfidato il mare burrascoso e si è tuffato tra le onde per qualche minuto.



Vatteroni, nuotatore esperto, non è nuovo a questi "bagni estremi" dal momento che frequentemente pratica il cosiddetto cimento, ovvero il bagno in mare d'inverno. Lui è referente locale del gruppo dei "Nuotatori del tempo avverso" associazione genovese che promuove i benefici del bagno in acqua fredda. Ma non solo, il medico carrarese, saltuariamente partecipa anche a gare di nuoto in mare aperto: lo scorso anno si classificò primo nella categoria over 50 della traversata Portoscuso-Carloforte in Sardegna percorrendo 7 chilometri in 2 ore e 15 minuti.