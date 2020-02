Apuane e Appennino palestra di montagna: il tenente Tosato, scalatore solitario

Massa-Carrara - A conferma che l’Appennino tosco emiliano e le Alpi Apuane siano una interessante palestra di montagna, fa da esempio l’esperienza del tenente di artiglieria controarea Ivan Tosato , il quale nei giorni scorsi, ha finalmente potuto realizzare una propria passione. Cominciare a scalare in solitario le montagne. Così, dopo aver frequentato diverse giornate istruttive sulle Alpi Apuane, sull’Appennino Tosco Emiliano, e presso la Pietra di Bismantova, organizzate dall’associazione Mangia Trekking , con la cura diretta di Gabriele Morini, con un passato tra gli alpini ed oggi uno dei riferimenti alpinistici dell’associazione, è andato libero e in sicurezza, lassù dove lo sguardo può spaziare verso l'infinito. In una bella giornata di sole, dopo una piccola nevicata sul territorio, picca e ramponi al seguito, partendo da Brumano in provincia di Bergamo è salito sul monte Resegone, la montagna simbolo della città di Lecco. Un dislivello di circa 1000 metri lo ha condotto prima al Rifugio Azzoni e poi sulla vetta, dalla quale si possono osservare emozionanti panorami sull’arco alpino e su tanti bellissimi luoghi della Lombardia (laghi, e città). Tosato, sulla vetta del monte Resegone, ha lasciato un piccolo simbolo dell’Appennino Tosco Emiliano ( terra di origine della sua famiglia ) per significare che la montagna unisce e non fa distinzioni. Proseguono così le attività dell’associazione Mangia Trekking verso la valorizzazione dei territori e la promozione di quello sport per tutti, che deve saper essere piacevole, sicuro e culturale, chiamato Alpinismo Lento.