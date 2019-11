Massa-Carrara - Rientra l'allerta meteo per temporali e rischio idraulico. Resta per domani, lunedì 18 novembre, così come in tutta la regione Toscana, il codice giallo per rischio idrogeologico (frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango). Durante la notte permangono condizioni di instabilità con rovesci sparsi, localmente a sfondo temporalesco ed accompagnati da brevi grandinate. Domani la giornata dovrebbe comunque essere piovosa ma non prevede temporali importanti.