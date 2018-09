Allarme Lavello, verso un tavolo regionale. Arpat: nuovo monitoraggio

Scaletti: «Gaia ci ha confermato l’avvio di una serie di migliorie al depuratore Lavello 1»

Massa-Carrara - La commissione ambiente del Comune di Carrara presieduta da Giovanni Montesarchio ha avviato una serie di sedute dedicate alle criticità del Lavello il fosso che scorre al confine tra i comuni di Massa e di Carrara. Ospiti della riunione l’assessore all’ambiente Sarah Scaletti e i tecnici di Arpat: questi dopo una breve ricostruzione della storia del fosso e delle sue criticità, hanno spiegato l’origine dei problemi registrati la scorsa estate rilevando che si tratta di criticità “strutturali” dunque destinate a ripetersi a meno di interventi che agiscano su vari aspetti. Dallo scarso apporto di acqua nei mesi estivi alla necessità di alcune migliorie sui depuratori affacciati sul fosso, passando per fenomeni biologici legati alle condizioni di temperatura, vegetazione e sostanze nutritive presenti nel corso d’acqua, gli esperti dell’Agenzia regionale hanno confermato la necessità di interventi su più fronti.



Arpat ha dunque annunciato una serie di controlli su tutto il corso d’acqua che contribuirà a definire in maniera più precisa il quadro conoscitivo: il monitoraggio avverrà in due tranches, una invernale per rilevare i dati nel momento di “piena” del canale - quando le sue condizioni sono ottimali - e una estiva, nella fase di maggiore criticità. «I problemi del Lavello come ho già avuto modo di dire vanno affrontati in un percorso condiviso con tutti i soggetti coinvolti e proprio per questo stiamo lavorando all’istituzione di un tavolo regionale dove vengano valutate in maniera seria e organica le varie criticità»: ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sarah Scaletti confermando non solo l’impegno dell’amministrazione carrarese ma anche il costante dialogo con tutti i soggetti interessati, Regione Toscana, Comune di Massa, Gaia, Consorzio di Bonifica e ovviamente Arpat. «Questa settimana a Firenze ho incontrato l’assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni che mi ha rinnovato la sua disponibilità. Finora non si è affrontato il problema con una visione di insieme ma anzi alcune scelte operate nel passato senza valutare il quadro complessivo hanno prodotto e acuito le problematiche che oggi ci troviamo ad affrontare. Alcune soluzioni arriveranno solo a medio-lungo termine ma intanto stiamo mettendo in atto tutti gli interventi più immediati. In questo senso Gaia ci ha confermato l’avvio di una serie di migliorie al depuratore Lavello1, cosa che sicuramente inciderà positivamente sulla situazione» ha aggiunto Sarah Scaletti. Intanto, ha assicurato il presidente Montesarchio, l’attenzione dell’amministrazione su questa vicenda resterà alta, non solo grazie a un dialogo costante con i residenti ma anche con la convocazione in commissione VIII nelle prossime settimane, di tutti gli altri soggetti coinvolti a iniziare da Gaia Spa.